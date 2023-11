nepszava.hu;

2023-11-16 17:25:00

Kiengedték a kórházból Horváth Lajos Ottót, a Nemzeti Színház másik sebesült színészét is

A Rómeó és Júlia múlt pénteki előadásán az egyik díszletről lezuhant színészt egy nappal tovább tartották kórházban, mint a hasonlóképpen járt Szász Júliát.

„Öröm és hála a szívünkben! A mai napon Horváth Lajos Ottót is hazaengedték a kórházból” – tette közzé csütörtök délután Facebook-oldalán a Nemzeti Színház, hozzátéve, neki is gyógyulást kívánnak azután, hogy előző nap – amint arról mi is beszámoltunk – kiengedték a teátrum múlt pénteki Rómeó és Júlia előadása közben megsérült, az egyik díszletről lezuhant másik színészt, Szász Júliát is.

Lapunk is írt arról még hétfőn, hogy Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról távozik, miután az általa rendezett színdaraban az egyik címszerepet játszó Szász Júliát és a Capuletet alakító Horváth Lajos Ottót súlyos baleset érte, lezuhantak a díszlet nézőtérről nem látható részén a legfelső emeletről. Végtagsérülésekkel vitték kórházba őket.

Csák János kulturális és innovációs miniszter egyelőre nem fogadta el Vidnyánszky Attila lemondását. A tárca közleménye szerint „a miniszter a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel. Addig Vidnyánszky Attila maradéktalanul ellátja a színház vezetésével összefüggő feladatait”, ő azonban később azt is jelezte, nem hiszi, hogy a későbbiekben maradna a színház élén.