Vidnyánszky Attila szerint sokan kihasználják a helyzetet, és nemtelen támadást indítottak a Nemzeti Színház és a személye ellen

A szokásos viszálykodásnak most nincs itt az ideje – üzente a színház vezérigazgatója. A héten visszaépítik a nagyszínpadra a Rómeó és Júlia díszletét, hogy a vizsgálatok számára modellezzék, mi történhetett a két színész balesetét megelőzően.

Még a héten visszaépítik a Nemzeti Színházban a nagyszínpadra a Rómeó és Júlia díszletét, hogy a vizsgálatok számára modellezzék, mi mehetett félre a tragikus estén, a két színész balesetét megelőzően – mondta a kormánypárti Magyar Nemzetnek Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója.

„A héten felrakjuk a díszletet, már csak azért is, mivel egy rendőrségi vizsgálat is elkezdődött, aminek én személy szerint nagyon örülök. Ők is kérték a díszlet felépítését, és így a két vizsgálatot együtt meg lehet tartani. Felépítjük a díszletet, és modellezzük, hogy mi történt” – fogalmazott Vidnyánszky, aki azt is közölte, igyekeztek a vizsgálóbizottságot úgy összeállítani, hogy mindenféle területről legyenek benne szakemberek.

„A folyamat elindult, és én is mihamarabb szeretnék pontot tenni az ügy végére, de bármennyi idő kell is hozzá, nem sürgetem” – jelentette ki.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn Vidnyánszky Attila jelezte, hogy távozik a Nemzeti Színház éléről, miután az általa rendezett színdarab, a Rómeó és Júlia pénteki előadása alatt két színészt, az egyik címszerepet játszó Szász Júliát és a Capuletet alakító Horváth Lajos Ottót súlyos baleset ért, lezuhantak a díszlet nézőtérről nem látható részén a legfelső emeletről. Végtagsérülésekkel vitték kórházba őket. Csák János kulturális és innovációs miniszter azonban egyelőre nem fogadja el Vidnyánszky Attila lemondását. A tárca közleménye szerint „a miniszter a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel. Addig Vidnyánszky Attila maradéktalanul ellátja a színház vezetésével összefüggő feladatait”.

Vidnyánszky most a Magyar Nemzetnek kiemelte, megható, hogy milyen komoly, saját szakterületükön belül elvitathatatlanul meghatározó személyiségek, művészek, igazgatók jelzik neki szinte az egész kulturális életből, hogy támogatják, és fontos volna, hogy maradjon.

Komoly visszajelzés számára – folytatta –, hogy megkapta azt a támogató levelet, amelyet a társulat döntő többsége aláírt.

A Nemzeti Színház vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a balesetben megsérült színészek a körülményekhez képest jól vannak, és a főorvos is biztatóan nyilatkozott az állapotukról. Tudomásuk szerint a héten hazaengedik a két művészt, és otthon folytatódhat a felépülésük.

– mondta Vidnyánszky. Hozzátette, több pszichológussal is felvették a kapcsolatot, ők nem csak a sérült színészeket, hanem a társulat minden tagját segíteni fogják a trauma feldolgozásában.

Arra a felvetésre, miszerint felmerült, hogy a Rómeó és Júlia díszleteivel kapcsolatban többen jelezték, kockázatosnak tartják azt, Vidnyánszky közölte: most derült ki, hogy a színészek között volt olyan, aki a főpróba hetében, tehát még két éve jelezte a műszaknak, hogy van egy rész, amit lehet, hogy alakítani kellene, de a vasfüggöny adottságai miatt ezt nem lehetett megtenni.

– hangsúlyozta, és leszögezte, úgy véli, a szokásos viszálykodásnak most nincs itt az ideje.