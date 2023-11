Bod Péter;

szakszervezet;kiskereskedelem;kiskereskedelmi forgalom;

2023-11-17 11:00:00

Dolgoznak, hogy teljes boltzár legyen december 24-én Magyarországon, de van egy kis bökkenő

A december 24-i munkarend visszatérő téma a kiskereskedelemben. Idén a Lidl és a Rossmann már biztosan nem nyit ki, plázákban viszont nem lehet csak úgy egész nap zárva tartani.

Évek óta azon dolgozunk, hogy december 24-én ne nyissanak ki a hazai kiskereskedelmi láncokhoz tartozó boltok, és mostanáig annyit értünk el, hogy délben bezárnak – mondta el megkeresésünkre Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, aki jelezte, hogy nincs közük hozzá, noha üdvözlik a Lidl döntését, aminek értelmében a lánchoz tartozó kétszáz üzletük ezen a napon egyáltalán nem fog kinyitni.

Az ágazatban tevékenykedő legnagyobb taglétszámmal rendelkező reprezentatív érdekképviselet vezetője felhívta a figyelmet, hogy a Lidl bejelentését azért kell megkülönböztetett figyelemmel kezelni, mert ebben az esetben a magyarországi piacvezető kiskereskedelmi lánc döntéséről van szó. Korábban - 7 éve már - ugyanilyen döntést hozott a Penny Market is, ami ha nem is maradt észrevétlen, de a különösebben nem reagáltak rá a konkurensek. Ahogy Karsai Zoltán fogalmazott: most két lehetőség áll előttük. Vagy a többi lánc is követi a piacvezető példáját vagy úgy gondolkoznak, hogy – ha nagyon rövid időre is – olyan piac rés keletkezik, amit igyekeznek kihasználni. Ez utóbbit erősítheti az a tény, hogy a recesszióban lévő gazdaságban komoly forgalom visszaesést voltak kénytelenek elkönyvelni a kiskereskedelmi láncok, aminek ledolgozására minden alkalmat kihasználhatnak.

A KASZ május óta tárgyal az érintett láncokkal a december 24-ei teljes boltzárról. Idén ez a nap vasárnapra fog esni, ami talán fontos körülmény ebben az ügyben, már csak azért is, mert vélhetően alacsony bolti forgalom várható, ehhez mérten kifejezetten magas bérköltségek mellett – igyekszik a szakszervezet érvet adni, ahhoz, hogy ekkor egyáltalán ne nyissanak ki a boltok. Érthető módon ők a kiskereskedelemben foglalkoztatott munkavállalók érdekeit tartják szem előtt, és számukra szeretnék az erre a napra vonatkozó boltzárral megteremteni az ünnepek nyugalmát. A hazai kiskereskedelemben legkevesebb 250 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, de számuk akár elérheti a 350 ezret is. Nem lehet egységes nyugat-európai gyakorlatról beszélni, ám az tény, hogy a legtöbb idetartozó országban a boltok már nem nyitnak ki a szent est napján, sőt, több országban ezt kifejezetten tiltják – mondta Karsai Zoltán.

A KASZ negyvenkilenc kiskereskedelmi láncnál működtet alapszervezetet, tagságuk meghaladja a 8 ezer főt, és ebből egyedül a Sparnál 2500 tagjuk található – tudtuk meg a szakszervezeti vezetőtől, köztük a legnagyobbaknál, a Tescónál, az Auchannál, a már említett Sparnál, a Penny Marketnél, az OBI-nál és a Praktikernél. A harddiszkontok két olyan óriásánál, mint a Lidl és az Aldi csak szórványtagsággal rendelkeznek, alapszervezetekkel nem.

A kiskereskedelmi szektorban dolgozók közül egyre többen felismerik a szakszervezetek fontosságát, ami a taglétszámon még kevésbé látszik. Az ezzel kapcsolatos egyik legnagyobb gondnak Karsai Zoltán a „potyautas-szindrómát” nevezte. Egy példával ezt úgy világította meg, hogy

A romló gazdasági helyzet, a sokáig csökkenő reálbér azonban ezen a téren is részben új helyzetet teremthet – legalábbis a szakszervezetek ebben reménykednek.

Abban bízunk, hogy lesznek követői a Lidlnek, és több lánc csatlakozik a december 24-ei boltzárhoz – jelentette ki Karsai Zoltán, aki szerint most nagy a füstje a német hátterű kiskereskedelmi lánc bejelentésének, és az előttünk álló két-három hét dönti el, hogy terebélyesedik-e az akció. A KASZ jelenleg négy céggel tárgyal a karácsonyi boltbezárásról, és szakszervezeti szempontból akár biztatónak is nevezhetők az ott elhangzottak – tudtuk meg egyelőre részletek nélkül.

Az Orbán-kormány egyelőre ellenzi a kötelező szentesti boltzárat. A kormánytöbbség legutóbb a hét elején szavazta le a parlament vállalkozásfejlesztési bizottságában az erre vonatkozó indítványt, miután azt a Jobbik egyik politikusa ismét előterjesztette.