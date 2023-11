nepszava.hu;

2023-11-16 20:25:00

Kocsis Máté bejelentette, pénteken már postázzák az új nemzeti konzultációs íveket

A sietség érthető, a Fidesz már a hétvégi kongresszusán sem szeretne úgy táncolni, ahogy az Európai Unió fütyül.

Holnaptól postázzák a nemzeti konzultációs kérdőíveket – ezzel a mondanivalóval tett közzé egy rövidke posztot Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki ezzel lényegében össze is foglalta, hogy mi célból postázzák mindenkinek országszerte ezeket az íveket.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő még október végén elmondta, melyek lesznek az új nemzeti konzultáció gazdasági kérdései: csupa olyan, amiben szerinte „Brüsszel” megtámadta Magyarországot”. – Három olyan gazdasági témájú kérdés is lesz, amelyekben „Brüsszel” megtámadta Magyarországot, és ránk akarja kényszeríteni saját akaratát – mondta akkor Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egy, a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban. A három téma a rezsicsökkentés, a kamatstop, és az extraprofitadó, amelyek „eltörlését el akarja érni Brüsszel”

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök ezelőtti, szokásos péntek reggeli interjújában azt állította: „Orkánszerű ellenszélben is be tudom navigálni a magyarok hajóját abba a kikötőbe, amelyikbe kell”. Arról pedig később Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szintén egy Facebook-videóban tette fel a kérdést: „Ön szerint Ukrajnának helye van az Európai Unióban?”, majd hozzátette, ez a kérdés is szerepel majd a most induló nemzeti konzultációban.