Szalai Anna;

ünnep;Budapest;születésnap;150;

2023-11-17 21:43:00

Karácsony Gergely: Budapesten nem az egyik vagy a másik politikai oldal van hatalmon, Budapesten a budapestiek vannak hatalmon

Az egyesített főváros ma ünnepli a fennállásának 150 évfordulóját.

„Budapesten nem az egyik vagy a másik politikai oldal van hatalmon, Budapesten a budapestiek vannak hatalmon”, (…) „az értékeink egyetlen szóval is leírhatóak, köztársaság, amit ugyan kiradíroztak az ország nevéből, de a köztársaság ügye nem veszhet el, Budapest köztársaság” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest születésének 150. évfordulóját ünneplő díszközgyűlésen a Magyar Tudományos Akadémián.

Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóját napok óta tartó programsorozattal ünnepelte a főváros. A fő attrakciók közé tartozott a Károly körút és a Városház utca között péntek délután megnyíló új passzázs, ahol két napig „fényből szőtt folyosón” haladhatnak át a látogatók. Ez egyúttal a Városháza Park megnyitásának első, szimbolikus lépése. A hétvégén a Városháza épülete is nyitva áll az érdeklődők előtt.

Tizenkét év után újra életre kel a főváros ikonikus épülete, a Merlin, ahol az ALT.BP fesztivál keretén belül színházi előadás, slam poetry est, kiállítások, beszélgetések várják az ünnepelni vágyókat.

Az emlékév alkalmából 23 kortárs szerzővel készült Budapest Nagyregény fejezeteit a TÁP Színház művészei mutatják be szombaton. Különleges előadással készül a Budapesti Fesztiválzenekar, és születésnapi kiállítás látható a Budapesti Történeti Múzeumban is, 150 forintos belépőjeggyel voltak látogathatók a fővárosi fürdők, pénteken egész nap 150 forintért lehetett utazni a BKK járatain. Újra útra kelt a bulivillamos is.

A pénteki gálaestre Karácsony Gergely főpolgármester meghívta Novák Katalin köztársasági elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt is, de a kormányfő nem ment el a Vígszínházba. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter képviseli a kormányt.