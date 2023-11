MTI-Népszava;

2023-11-17 13:53:00

Gálvölgyi János és Presser Gábor is Budapest díszpolgára lett

Mécs Imre és Vágó István a kitüntetés posztumusz díjazottja.

Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a fővárosi önkormányzat díszközgyűlésén, pénteken, Budapest egyesítésének 150. évfordulóján.

Díszpolgári címet kapott

A kitüntetés posztumusz díjazottja Mécs Imre, 1956-os halálraítélt, a Szabad Demokraták Szövetségének alapítója, országgyűlési képviselő és Vágó István televíziós műsorvezető, közéleti személyiség, a DK volt politikusa.

A Mécs Imrének járó elismerést felesége, Magyar Fruzsina, a Vágó Istvánnak járót szintén felesége, Vágó Judit vette át.

Keleti Éva nem tudott jelen lenni az ünnepségen, az elismerést később veszi majd át.

"Budapest szebbik és jobbik arca, színe és legjava"

A főváros napján tartott ünnepségen, amelyen több más elismerést is átadták, Karácsony Gergely azt mondta, a díjazottak "Budapest szebbik és jobbik arca, színe és legjava."

A főpolgármester beszédében kijelentette: Budapest "őrzi a polgári ethosz maradékát hazánkban". Ennek a városnak a 150 éves küzdelmei és a mai küzdelmei is jelentős részben éppen arról szólnak:

- mondta a főpolgármester. Hozzátette: mi itt, Budapesten ezek jegyében rendezzük be az életünket.

A díszpolgárokról szólva a főpolgármester arról beszélt, ők azok, akik Budapesten összeszedik a jövő zálogát, akik képesek voltak kilépni a dogmák szorításából, akik szembe mentek a jövőt felemésztő "jól van ez így" mentalitással, és akik máshogy, máshonnan néztek rá országra is, városra is, emberre is.

A díszpolgárok nagyívű életpályái adnak csillogást annak a budapestiségnek, amit a mindennapi találkozások, a történek, az itt élők egymáshoz és a városhoz való viszonya tölt meg hétköznapi tartalommal - mondta.

Túl sokáig volt ez a város a "jól van az úgy" mentalitásának a csapdájában

Karácsony Gergely hangsúlyozta, "ma, a születésnapon" muszáj emlékeztetni magunkat: "azon múlik Budapest következő 150 éve is, hogy képesek vagyunk-e levetni a szűklátókörűség kényszerzubbonyát, és találunk-e a haza és a város hasznára megfelelő válaszokat."

Szerinte túl sokáig volt ez a város a dogmák, a megszokások, a "jól van az úgy" mentalitásának a csapdájában. Ami a mi életünkben történik a bolygónkkal, a környezetünkkel, a városainkkal, annak megoldását nem hagyhatjuk a gyerekeinkre - mondta Karácsony Gergely. Úgy vélte: már semmit nem tehetünk rutinból, kényelemből, megszokásból. Budapest 150 éves történelme előtt is úgy tudunk tisztelegni igazán, ha közben nem engedjük, hogy a város múltja foglyul ejtse a város jövőjét - mondta.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: ebben a városban a közösség érdeke előrébb való az egyéni részérdekeknél. Azt jelenti, hogy a méltóság egyenlősége mindenkit megillet, hogy Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja - mondta.

A főpolgármester úgy fogalmazott,

Ez pedig számunkra a dolgok emberi léptékének helyreállítását jelenti. A hatalom visszaszolgáltatását azoknak, akiket megillet - tette hozzá.

Budapesten a budapestiek vannak hatalmon

Karácsony Gergely kiemelte: ezért Budapesten nem az egyik, vagy a másik politikai oldal van hatalmon, Budapesten a budapestiek vannak hatalmon. "Ezek a mi értékeink, ezek az elveink, amelyek egyetlen szóval is leírhatóak: köztársaság" - mondta. Úgy fogalmazott: "a köztársaság, amit kiradíroztak az országunk nevéből, de a köztársaság ügye nem veszhet el, mert Budapest köztársaság".

Az ünnepségen átadták a Pro Urbe Budapest díjat is. Elismerést kapott

Az elismerés posztumusz díjazottja Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester, kutatóbúvár és Lang Györgyi előadóművész.

Budapestért díjban részesült Bartos Erika meseíró, a Budafoki Dohnányi Zenekar, Czermann Imre, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatója, Halasi Imre, Jászai Mari-díjas érdemes művész, rendező, színházigazgató, Kissné Márté Zsuzsanna, a Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona intézményvezetője, a Kolompos együttes, a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület, Radnay Tibor, a BKV Zrt. metró felújítási projektigazgatója, Schwarcz Ádám rapper, zeneszerző, dalszövegíró, Szanyi-Karl Attila, az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány intézményvezetője, Temesi István, a Fővárosi Választási Bizottság elnöke, valamint az Utcajogász Egyesület.

A Fővárosi Közgyűlés 1991. március 21-ei döntése értelmében a főváros ünnepnapja november 17., annak emlékére, hogy 1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda. Minden évben ezen alkalomból a fővárosi önkormányzat elismerő díjakat adományoz azon személyeknek, közösségeknek, akik a főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töltenek be, kiemelkedő teljesítményükkel Budapestnek dicsőséget szereznek.