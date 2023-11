Á. Z.;Sz. Zs.;

Disney;antiszemitizmus;tiltakozás;twitter;Apple;Elon Musk;IBM;

2023-11-18 09:00:00

Az Apple, a Disney és az IBM is felfüggesztette hirdetéseit az X-en Elon Musk antiszemita megnyilvánulásai miatt

A Fehér Ház is elítélte, hogy a világ leggazdagabb embere hazugságokhoz, zsidókat gyalázó összeesküvés-elméletekhez adta a nevét.

Két nappal azután, hogy a korábban Twitter néven ismert X tulajdonosa, Elon Musk egyetértését fejezte ki egy antiszemita tweetttel, az Apple, az IBM, a Disney mellett nagy nemzetközi cégek sora is bejelentette, hogy szünetelteti hirdetést a platformon – írja The Guardian, kiemelve, hogy így tett a Lionsgate, a Warner Bros , a Paramount , a Sony Pictures és a Comcast/NBCUniversal is.

Elon Musk egy olyan tweetet kedvelt, amely – idézi fel a Reuters – azt az összeesküvés-elméletet visszhangozta, hogy „a zsidók és a baloldaliak” a fehérek etnikai és kulturális felváltását tervezik nem fehér bevándorlókkal, ami a fehérek kiirtásához fog vezetni. „Ez az igazság” – írta Elon Musk a tweetről.

Az Európai Bizottság pénteken jelentette be, hogy az egyre több dezinformáció és a gyűlöletebeszéd miatt nem hirdet többé az X-en, és a Biden-adminisztráció is elítélte Elon Muskot, a világ leggazdagabb emberét az antiszemitizmus népszerűsítéséért. A Fehér Ház helyettes szóvivője, Andrew Bates, az X-en közzétett Musk-bejegyzésre utalt, amelyben egy antiszemita összeesküvés-elméletet támogatott.– Elfogadhatatlan egy ilyen borzasztó hazugság megismétlése – fogalmazott Andrew Bates.

A The Guardian írása kiemeli, az Apple korábban a Twitter egyik legnagyobb hirdetője volt, amikor Elon Musk megvásárolta a platformot, még évi 100 millió dollárt fordított reklámokra. Ez csökkent azóta, hogy az IT-óriás hirdetései mellett Adolf Hitlert és a nácizmust méltató bejegyzések kezdtek el feltűnni, és csökken a felhasználók száma is azzal párhuzamosan, hogy a kutatások szerint valóban egyre több az antiszemita és rasszista bejegyzés. – Az IBM zéró toleranciát hirdetett a gyűlöletbeszéddel és a diszkriminációval szemben, és azonnal felfüggesztettünk minden hirdetést X-en, amíg kivizsgáljuk ezt a teljesen elfogadhatatlan helyzetet – mondta a szintén óriásvállalat szóvivője a The Guardiannek.

Az X részéről egyedőre az a Linda Yaccarino vezérigazgató próbálkozott tűzoltással, aki még csütörtökön jelezte, a cége álláspontja világos, mindenfajta diszkriminációnak megálljt kell parancsolni. Elon Musk nevét és üzeneteitnem említette.