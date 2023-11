Egyre délebbre húzódnak a harcok, Izrael amerikai nyomásra napi két kamionnyi üzemanyagot enged be Gázai övezetbe

Á. Z.;Sz. Zs.;

Izrael;háború;Hamász;Gáza;Ciszjordánia;üzemanyagok;segélyszállítmányok;

2023-11-18 08:10:00

Ellentmondásos hírek jelentek meg a humanitárus segélyszállítmányokról, miközben a harcok egyre délebbre húzódnak.

Szórólapokon figyelmezteti a Gázai övezet lakóit az Izrael, hogy húzódjanak délebbre, a hadserege, az IDF ugyanis már a palesztin földsávnak a középső területeire koncentrál az akcióival az október 7-i terrortámsadást végrehajtó palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász ellen – írja a Sky News. E szerint az izraeliek evakuálásra szólították fel azt a Han Juniszt is,s ahol a palesztin hírügynökség, a WAFA szerint 26 ember – főleg gyerekek – vesztették életüket a szombat hajnali izraeli támadásokban. A WAFA állításait független forrásból nem lehet ellenőrizni.

Egy korábbi hír szerint az Egyesült Államok nyomására született döntéssel Izrael naponta két üzemanyagszállító teherautót enged be naponta a Gázai övezetbe. Az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselője szerint ez azt jelenti, hogy valójában kétnaponta körülbelül 140 000 liter üzemanyag érkezhet a területre, amelyek nagy részét a segélyszállító teherautók tankolására fordíthatják leginkább az ENSZ humanitárius szervezetei. Döntöttek az izraeliek a mobiltelefon- és internetszolgáltatás korlátozásának az enyhítéséről is.

We are glad Israel agreed to fuel deliveries to Gaza at our strong request. We believe these deliveries should continue on a regular basis and in larger quantities.