Danó Anna;

2023-11-18 10:55:00

Megszületett a döntés, az Orbán-kormány kifizeti a kórházi adósságok kétharmadát

Ezzel gyakorlatilag az augusztusig elvégezett szolgáltatások ellenértékét rendezik. Az Orvostechnikai Szövetség szerint ez legfeljebb tűzoltásra jó, a kórházak lejárt tartozásállománya év végén ismét elérheti az 50 milliárd forintot.

Az Orbán-kormány kifizeti a körülbelül kétharmadát, jelen helyzet szerint hozzávetőlegesen 72-78 milliárd forintot annak az adóssághalmaznak, amelyet a magyarországi kórházak görgetnek maguk előtt – derül ki a Magyar Közlöny péntek este megjelent számából.

2023 novemberére a legóvatosabb becslések szerint is 120-130 milliárd forintra nőtt a kórházak adóssága, beleértve az alapítványi fenntartású orvosi egyetemekét is. A tartozások rendezéséről szóló jogszabály szerint a szolgáltatók a legalább 60 napon túl lejárt számláik rendezéséhez használhatják fel a kormányzati támogatást, azt is szigorú feltételekkel. Akkor kaphatnak működési támogatást az állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók, ha a lejárt tartozásuk 2023. szeptember 30-án meghaladta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2023. január–augusztus időszakban kifizetett finanszírozásának három naptári napra jutó összegét. Azt, hogy e szabály szerint mely szolgáltató mekkora összeghez jut, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a honlapján közli. Az egészségügyi szolgáltatók a legalább 60 napon túl lejárt tartozásállományuknak megfelelő működési támogatásra jogosultak.

Fizetni is csak meghatározott sorrendben szabad, így például a először a 2023. július 1-jétől és 2024. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos lejárt tartozásokat kell kiegyenlíteni. (A KEF az az új szervezet, amely átvette az intézmények működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Ők felelősek például a liftek működéséért, a csőtörések gyors megjavíttatásáért, az ellátáshoz szükséges eszközök szervizelésért.) A kiegyenlítési sorban ezt a hivatalt követi a büntetés-végrehajtási szervezeteknél fölhalmozódott számlák rendezése és csak ezután következhetnek az egyéb beszállítók.

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) által lapunkhoz eljuttatott közleményében az olvasható, hogy ugyan üdvözlik, amiért az Orbán-kormány felelősen jár és rendezi az adósságok mintegy kétharmadát, de az összeg legfeljebb tűzoltásra elegendő. Szerintük az egészségügyi intézményrendszer lejárt adósságállománya jelenleg 130 milliárd forint, ami a finanszírozás hiányosságai miatt folyamatosan nő. Ez azt jelenti, hogy az adósságrendezés ellenére, a kórházak lejárt tartozásállománya év végén ismét elérheti az 50 milliárd forintot. Azaz jövő év ilyenkorra megint 100 milliárd lehet. Ez pedig azt jelentené, hogy az elmúlt több mint egy évtized évente keletkező adósságállományának duplájában konzerválódik az ellátórendszer pénzügyi hiánya.

- A mostani adósságrendezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Orbán-kormány az augusztusig elvégezett szolgáltatások ellenértékét rendezi – magyarázta lapunknak az intézkedés részleteit Rásky László, az (OSZ) főtitkára. Emlékeztet arra is, hogy a kabinet júliusban már adott 60 milliárdot adósságrendezésre, ám az összegből még a közműtartozásokat sem sikerült maradéktalanul kifizetni. Július végén 12 milliárd volt a közműtartozás. Ez ugyan augusztus végére 9 milliárdra csökkent, de szeptember végére újra meghaladta a 13 milliárd forintot.