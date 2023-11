nepszava.hu;

2023-11-18 15:00:00

Soha nem volt bezárási hullám érte el Magyarországot, négy és fél ezer kisbolt szűnt meg fél év alatt

Ez kétszer-háromszor akkora bezárási hullámot jelent a korábban jellemzőnél.

Mindössze fél év alatt 4500 boltra került lakat Magyarországon, ilyen drasztikus bezárási hullám eddig még nem volt hazánkban – írja a Portfolio. A lap szerint az inflációs válság a boltoknak is kritikus időszakot jelent, ráadásul a kisboltok felszámolása, a verseny csökkenése végül magasabb árszinthez vezethet.

– Az, hogy 4500-zal kevesebb, összesen már csak 103 ezer kiskereskedelmi egység működött az év közepén Magyarországon, mint fél évvel azelőtt, a KSH friss adataiból derült ki. Ez kétszer-háromszor akkora bezárási hullámot jelent, mint korábban.

Ha az év második felében is hasonló ütemben szűnnének meg boltok, akkor 8-9 ezerrel is csökkenhet az üzletek száma egy év alatt. Eddig jellemzően élelmiszerboltok, ruhaüzletek és iparcikkboltok szűntek meg. – Sok kisbolt lehetett, amelyik a forgalom visszaesése mellett már nem bírta tovább az árstop miatti veszteséget sem – mondta a Portfolio-nak egyik kiskereskedelmi forrása. Az ok, hogy az üzleteknek alacsonyabb áron kellett adniuk az árstopos termékeket, mint amennyiért beszerezték azokat.