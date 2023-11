M.A.;

Alföldi Róbert;Magyar Nemzeti Múzeum;L. Simon László;fóliázás;

2023-11-20 09:47:00

Alföldi Róbert: Némileg provokatívan azt tudom mondani, várom, hogy mikor szednek össze minket

Ez egy olyan ország, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem – mondta a színész-rendező.

L. Simon László kirúgásáról, a fóliatörvényről és az Átrium Színházban lassan tíz éve játszott nagysikerű előadásról is beszélt Alföldi Róbert az RTL-nek.

Az általa rendezett, Az Őrült Nők Ketrece című darabról a 400. előadás után azt mondta, most egy csomó minden nagyon mást jelent, „zsigeribben jelent komolyabbat”. A darab szerinte arról beszél, ami most van, pedig lassan tíz évvel ezelőtt mutatták be.

– fogalmazott.

L. Simon László menesztésével kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy a kirúgott főigazgató is megszavazta a törvényt, és „nagy hírünk lett a világban”. Tehát – folytatta – sikerült „jó PR-t” csinálni Magyarországnak.

„Tényleg azt gondolom, amit az előbb mondtam félig tréfásan. Ezek a dolgok, de maga a törvény is, meg ahogy most az embereket hergelik, ez nagyon rossz időket idéz. Mondhatunk kommunista időket, de mondhatunk nagyon durván náci időket. Tehát némileg provokatívan azt tudom mondani, hogy várom, hogy mikor szednek össze minket, és mit kell majd viselni. Merthogy ez így indult, a történelemben ez mindig, mindenhol így indult a normalitásra hivatkozva” – mondta a színész-rendező az RTL-nek.