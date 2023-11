nepszava.hu;

Izrael;Hamász;Egyesült Államok;Gáza;tárgyalások;Joe Biden;elengedés;túszok;

2023-11-21 07:10:00

Joe Biden és a Hamász szerint is közel a megállapodás az izraeli túszok szabadon engedéséről

Legfőképpen a nők és a gyermekek szabadon engedésén van a hangsúly, illetve a csak ideiglenesnek tekintett tűzszünet elrendelésén.

Két ujját keresztbe téve mutatta egy hálaadási ünnepségre érkezve az újságíróknak Joe Biden amerikai elnök, hogy szerinte valóban közeli megoldása lehet a gázai túszügynek, s a kérdésre, hogy ez így van-e, annyit mondott: elhiszem – írja a BBC. Mint a Népszava is beszámolt még vasárnap, Muhammad bin Abdul Rahman asz-Száni katari kormányfő is már csak kisebb, „gyakorlati és logisztikai” kérdések rendezéséről beszélt a túszokkal kapcsolatban,

A Fehér Háznak az ugyancsak korábbi értesülésére, miszerint a túszokról folytatott tárgyalások közelebb állnak az megállapodáshoz, mint valaha, a Hamász vezetője, Iszmail Haníje is kijelentette, hogy a szélsőséges palesztin szervezet elküldte válaszát „a katari testvéreknek” és a közvetítőknek, nincs messze a tűzszüneti megállapodás sem.

Hétfőn Katarban Iszmail Haníje találkozott Mirjana Spoljariccsal, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) elnökével. Az ICRC közleménye szerint a felek a gázai humanitárius válságról egyeztettek, továbbá a szervezet közvetítőként ajánlkozott a túszok elengedésével kapcsolatos megbeszélésekhez is.

Az elhurcolt, Gázában fogva tartott izraeliek ügyében napok óta folynak megbeszélések. Mikál Hertzog, Izrael washingtoni nagykövete vasárnap az ABC amerikai hírtelevízióban azt mondta, reméli, hogy napokon belül egyezségre jutnak, Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök pedig szintén azt közölte, a felek között már csak egészen apró vitás kérdések maradtak. Jon Finer, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója mindazonáltal arra figyelmeztetett, semmiben nincs megállapodás, amíg mindenben nem születik megállapodás.

A Hamász október 7-i Izrael elleni terrortámadásában 1200 ember halt meg, többségükben civilek. Az izraeli hatóságok becslése szerint mintegy 240 embert ejtett túszul aznap a palesztin iszlamista mozgalom. Októberben egy közvetítői művelet eredményeként négy túszt engedtek szabadon: egy amerikai nőt és lányát, valamint két izraeli nőt. ugyanakkor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök többször is kijelentette, hogy addig nem lehet tűzszünet, amíg az összes túszt szabadon nem engedik.

A Sky News részleteket is közölt az egyik Hamász-vezető által megerősített forgatókönyvről, amely szerint az általuk fogva tartott izraeli túszokért cserébe az Izraelben bebörtönzött foglyokat és családtagjaik (nők és gyerekek) elengedését kérik. Emellett a megállapodás kiterjedhet egyidejűleg a hangsúlyozottan ideiglenes tűzszünetre is, amelynek részleteit a közvetítőként fellépő Katar ismerteti majd. Addig a harcok is folytatódnak, friss palesztin hírügynökségi jelentések szerint a Gáza középső részén található Nuszeirat nevű menekülttábor elleni izraeli csapásokban. csaknem másfél tucatnyi ember meghalt, sokan a romok alatt rekedtek.