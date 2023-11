Forgács Iván;

választások;Lengyelország;

2023-11-21 12:23:00

Miklós Gábor: Nálunk nem érezni a lengyelek útkeresését

Nyolc év után az október 15-i lengyelországi választáson a szavazók többsége nemet mondott a Jog és Igazságosság párt (PiS) uralmára. Hogyan sikerülhetett ez a lengyel ellenzéknek egy olyan rendszerben, amely sok párhuzamos vonást mutatott Orbán Viktor kormányának illiberalizmusával, autoriter törekvéseivel, renitens uniós magatartásával?

Miklós Gábor újságíró, a terület kiváló ismerője úgy látja, a két ország közti különbségek sokkal lényegesebbek, mint gondolnánk, aminek komoly történelmi gyökerei vannak. A mai lengyel állam kevésbé egységes, mint a magyar, nem egyetlen központ és a vidék, hanem több, erősen urbanizált régió alkotja.

A kulturális-politikai tagoltságot erősíti az ország egykori háromfelé szakadása is, illetve a háborúk okozta határváltozásokkal is járó belső népességátrendeződés. A nyugati, „német” rész például jóval nyitottabb, liberálisabb szellemű, mint a galíciai, „osztrák” dél vagy az „orosz” kelet. Ezek az eltérések a lengyel nacionalizmuson belül is jelentkeznek, amelynek szintén van egy bezárkózóbb, katolicistább és egy inkább nyugatos, európaibb szellemű ága.

Ha a jelen politikai viszonyaiból indulunk ki, Miklós Gábor szerint alapvető a két választási rendszer közötti különbség. A lengyel arányos, csak a felsőház szenátorait választják körzetenként egyszerű többséggel. És a médiában is sikerült az ellenzéki oldalnak jelentős társadalmi hatású pozíciókat megtartania, melyek közül legfontosabb a máig Adam Michnik szerkesztette, korszerű, mozgósító erejű orgánummá fejlődött Gazeta Wyborcza.

Részlet a videóinterjúból:

Az ellenzéki sikerhez a lehetőségek jó kihasználása kellett. Donald Tusk visszatérése óriási erőt adott, mert kiváló szónok és szervező, és nem vált megosztó személyiséggé. A pártok jól mérték fel, hogy a körzetekben közös jelölteket kell állítaniuk, de az alsóházba indulhatnak külön listán. Így a PiS és Tusk iránt egyaránt bizalmatlan szavazókat aktivizálni tudta a Harmadik Út pártszövetség. Miklós Gábor szerint azonban meghatározó mozzanat, hogy a lengyel társadalomban hosszú évtizedek óta jelen van a hatalommal szembeni oppozíció, az útkeresés intellektuális-morális hagyománya. Ez Magyarországon kevéssé érezhető.

Kattintson a videóinterjú teljes változatának a megtekintéséhez!