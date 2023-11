P. L.;

Orbán Viktor;rokonság;Tiborcz István;

2023-11-22 18:54:00

Tiborcz István: Bőven akadnak olyanok, akik azért keresik az üzleti kapcsolatot velem, mert az apósom a miniszterelnök

Orbán Viktor veje egy szálloda megnyitóján nyilatkozott.

A budapesti Vörösmarty téri Dorothea Hotel megnyitóján járt az Index, ahol feltettek néhány kérdést a BDPST Group tulajdonosának, Tiborcz Istvánnak.

Nemcsak Budapesten, hanem egész Kelet-Közép-Európában is az egyik legjobbnak lenni, ez a célunk a most átadott szállodával azóta, hogy belevágtunk a fejlesztésbe – mondta a 216 szobás, ötcsillagos szálloda megnyitóján a lapnak nyilatkozva Tiborcz István, aki újabban a hozzá köthető ingatlanapokon is sokat nyerhet az Orbán.-kormány által kínált vendégbefektetői jogviszony révén.

Az esemény érdekesebb része az volt, hogy a lap feltette a kérdést, hol tartana ma érzése szerint Tiborcz István az üzleti életben, ha történetesen nem Orbán Viktor lenne az apósa. A válasz úgy hangzott:

Tiborcz István emellett azt is állította, hogy már jóval azelőtt is voltak „szabad szemmel jól látható eredményei”, hogy feleségét, Orbán Ráhelt megismerte volna. Arra a kérdésre, hogy vajon a rokoni kapcsolat befolyással lehetett-e arra, hogy nemzetközi védettséget élvező, világörökségi területen fekvő épülettömbben valósulhatott meg a most átadott beruházás, úgy válaszolt: – Nyilvánvalóan nem befolyásolta. Más befektetők értékmentő beruházásai is kapnak lehetőséget a megvalósításra, csak az nem lesz a közbeszéd tárgya. Számos műemlékvédelmi projektnél vannak egyedi elbírálások, éppen azért, mert a védendő értékeket meg kell tartani, fel kell újítani.