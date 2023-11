M.A.;

karácsony;kereskedelem;Penny;december 24;

2023-11-22 12:00:00

A Penny is úgy döntött, zárva lesz december 24-én

Az azt megelőző napokban viszont tovább tart majd nyitva az üzletlánc.

A két karácsonyi munkaszüneti nap mellett idén december 24-én is zárva tart a Penny 230 magyarországi üzlete – derül ki az üzletlánc közleményéből.

„A magyar hagyományok szerint a család december 24-én, azaz Szentestén gyűlik össze. Idén a PENNY döntésnek köszönhetően valamennyi munkatársunknak ismét lehetősége nyílik ezen a napon már a készülődés időszakát is a szeretteivel tölteni. Természetesen a döntés meghozatala során a vásárlóink érdekeit is szem előtt tartottuk, így számukra hosszabb nyitvatartási időt biztosítunk az ünnepet megelőző napokban” – fogalmazott Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője. A közlemény szerint az üzletlánc történetében nem ez az első alkalom, hogy december 24-én nem nyit ki, legutóbb 2016-ban döntött úgy, hogy a vasárnapi napra eső szentestén is zárva tartja boltjait.

A Lidl után nemrég a Rossmann is bejelentette, hogy zárva tartja üzleteit december 24-én.