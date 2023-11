Rédei Judit;

2023-11-22

Újabb kriptokirályt fosztottak meg a trónjától, akár tíz év börtönt is kaphat

Changpeng Zhaónak pénzmosás és a szankciós előírások megsértése miatt kell távoznia a Binance, vagyis a világ legnagyobb kriptokereskedelmi platformja éléről.

Alig néhány héttel azután, hogy a manhattani bíróság döntött, minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek találta Sam Bankman-Friedet, akinek lopás, csalás, összeesküvés szerepel bűnlajstromán, az iparág másik nagyágyújának kell felelnie a törvény előtt. Changpeng Zhaónak vagy ahogy sokan ismerik, CZ-nek pénzmosás és a szankciós előírások megsértése miatt kell távoznia birodalma, a Binance, vagyis a világ legnagyobb kriptokereskedelmi platformja éléről. A 46 éves kínai-kanadai férfi bűnösnek is vallotta magát a szövetségi vádakban, amelyek nyomán 50 millió dollár millió dollár kártérítést fizet, távozik a Binance éléről, három évig távol tartja magát a társaságtól, és egyelőre örül, hogy a további büntetésről döntő, Seattle-ban lefolytatandó bírósági eljárást több hónappal elhalasztják. Elemzők szerint akár 10 év börtön vár rá, amiért a Binance-on szabadon üzletelt a Hamasz, az Iszlám Állam és az al-Kaïda, megbízásaikat képtelen volt kiszűrni a világ legnagyobb és legmegbízhatóbbnak tartott platformja.

Csakúgy, mint hajdani jó barátja, az FTX-vezér Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao is a legtekintélyesebb magazinok címoldalának rendszeres szereplője volt. Az, amivel vádolják, minden bizonnyal a kriptoipar legnagyobb kockázatát jelentik, nevezetesen hogy a tőzsdék ellenőrizhetetlenek, a névtelenség bárkinek, bűnözőknek, terroristáknak is lehetőséget kínál a pénz nyom nélküli fialtatásához.

A 10 év börtön egyébként, amely Changpeng Zhaót fenyegeti, még mindig jobb, mint amire a rivális Sam Bankman-Fried számíthat, akire akár 110 év börtönt is kiszabhatnak a 2024 márciusban összeülő bírák. Ami a vállalkozásokat illeti, az FTX bedőlt, a Binance viszont tovább működik. Ez utóbbit amúgy 4,3 milliárd dollár bírsággal sújtották az amerikai felügyeletek, a botrány nyomán 1 milliárd dollárt vontak ki a befektetők a platformról, és a saját virtuális valuta, a BNB újabb és újabb mélységeket tesztel a napokban.

A 2017.-ben alapított Binance működését már évek óta figyelik az USA pénzügyi hatóságai, és a jelek szerint nem találtak kivetni valót. A most kirobbant botrány sem volt elég ok ahhoz, hogy bezárják a kriptotőzsdét, a Commodity Futures Trading Commissionnel kötött megállapodás lehetővé teszi a további működést.

Nem meglepő módon a két kriptouralkodó útja keresztezte egymást, előbb barátság, később rivalizálás volt közöttük, különbözőképpen álltak, legalább is látszólag az ügyekhez, de úgy tűnik mindkét út a börtön felé vezet. A Fortune magazin alig két évvel ezelőtt Warren Buffett utódját látta Sam Bankman-Friedben, a Bloomberg a korszak J. P. Morganjeként emlegette a hanyagul öltözködő, mindig torzonborz ifjút, ismert nevén SBF-t, akiről szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt derült ki, az általa alapított virtuális valutakereskedelmi platformon kártyavárat épített, nyolcmilliárd dollárral tartozik az üzleti világnak. SBF-et törvénytisztelő vállalkozónak, a stabilitás mintaképének tartották, művére, az FTX-re blue chipként tekintettek a befektetők; a társaság óvatosságot, kockázatkerülést sugárzott, és nem volt jele annak, hogy felelőtlenül bánna a rá bízott pénzzel. SBF még tanácsokat os adott a kriptopiacot regulázni próbáló jogalkotóknak.

Az ipar másik kulcsfigurájaként Changpeng Zhao viszont mindig is kereste az árnyékot és a kerülőutakat. Az általa alapított Binance egy hajszállal még az FTX-nél is jobb volt, alapítója korábban, már 2018-ban felkerült a Forbes címlapjára, kivételes ügyességgel lavírozott az eltérő szabályok között. Amúgy több országból is kitiltották illegális, licensz nélküli tevékenység miatt. Ugyanakkor a Binance kontrollálja gyakorlatilag ma is a világ tőzsdei kriptoforgalmának a felét.

És ha ez nem lett volna elég, bejelentette, eladja teljes FTT-állományát, amelynek értéke 500 millió dollár volt. Ez nem tett jót az FTX-nek. Három nap alatt 6 milliárd dollárt vontak ki a befektetők a platformról.

2022-re a kriptovaluta-piac kapitalizációját 3000 milliárd dollárra tették, az FTX-csőd nyomán érkező fagy ezt harmadára vágta vissza, miközben a forgalom megfeleződött a különböző platformokon. Ezzel párhuzamosan a különböző országok pénzügyi felügyeletei nagy erőfeszítéseket tesznek a befektetők védelmét szolgáló szabályozás szigorítása érdekében. A nehezedő körülmények újra rendezik a terepet, így például a piacvezető kriptotőzsde, a Binance szembesülve az új szabályozással, a hírek szerint kivonult Ausztráliából, az Egyesült Királyságból, Németországból. A július és szeptember közötti időszakban Pitchbook tőkepiaci adtszolgáltató adatai szerint a kriptoiparba 63 százalékkal kevesebb kockázati tőkét fektettek be mint egy évvel ezelőtt.