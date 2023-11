nepszava.hu;

Malév;hűtlen kezelés;büntetőper;cégvezetők;elsőfokú ítélet;

2023-11-23 15:26:00

Felfüggesztett börtönnel megúszták az egykori Malév több százmilliós hűtlen kezeléssel vádolt vezetői

Az ítélet nem jogerős, a Fővárosi Főügyészség súlyosbításért fellebbezett.

Az úgynevezett Malév-perben több mint 800 millió forint vagyoni hátrányt okozó – folytatólagosan elkövetett – hűtlen kezelés, valamint pénzmosás miatt az egykori légitársaság volt igazgatósági elnökét, mint felbujtót, valamint valótlan teljesítési igazolásokat is kiállító volt vezérigazgatót, 2 év börtönbüntetésre, valamint egymillió forint pénzbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék első fokon, s a szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette – áll a Fővárosi Főügyészség Népszavához is eljuttatott csütörtöki közleményében. A bíróság a vádlottakat 5 évre eltiltotta attól is, hogy gazdasági társaság vezető tisztségviselői legyenek.

A vádirat szerint az ügy egyik vádlottja, a MALÉV Zrt. egykori igazgatósági elnökeként, a vagyonkezelői kötelességeire vonatkozó szabályokat megszegve, arra utasította vádlott-társait, a MALÉV Zrt. két akkori vezérigazgatóját, hogy egy az érdekeltségébe tartozó céggel tanácsadói szerződéseket kössenek. Az ítélet nem jogerős, mert a Fővárosi Főügyészség az elítélt vádlottak esetében súlyosításért, végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabása, valamint a pénzbüntetés összegének megemelése, harmadik, bizonyítottság hiányában felmentett társuk, a másik volt vezérigazgató esetében pedig a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A vád ugyanis kitért arra, hogy a többségi tulajdonos elnök utasításának megfelelően a másik két vádlott a vagyonkezelői kötelességeikre vonatkozó szabályokat megszegve 2007 és 2008 között az ügyben szereplő céggel összesen három tanácsadói szerződést kötött, amelyek alapján a MALÉV Zrt. a későbbiekben tényleges teljesítés nélkül, valótlan teljesítésigazolásokkal fizette ki a szerződésekben szereplő megbízási díjak összegét, amelyeket azt azt kiállító vezető tovább utaltatta a saját érdekkörükbe tartozó cégek részére, amelyek azt az üzleti tevékenységük keretében felhasználták.