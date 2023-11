nepszava.hu;

Közmunkások pénze a feketekasszát is hizlalta Kárászon, amiből a polgármester a köz javára is költött, így enyhébb büntetést kapott

A jogszerűtlenül „megtakarított” pénz egy részére borítékot rendszeresítettek a polgármesteri hivatalban, abból jutott magánzsebbe, meg testületi vacsorára is.

Költségvetési csalás és hamis közokirat felhasználása vádjával elítélték Lép Pétert, a baranyai Kárász község független polgármesterét, akit három közfoglalkoztatott vádlott-társával együtt vagyonelkobzásra büntettek, illetve pénzbírságot szabtak ki rájuk – írja az Átlátszó a napokban született elsőfokú ítéletről. A vádirat szerint a polgármester 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben a mezőgazdasági startmunka program keretében közpénzből közfoglalkoztatottakat vett fel, közülük három embernek (a vádlottaknak) munkaviszonyát és munkavégzésük tényét valótlan tartalmú jelenléti ívekkel és bérkifizetési okiratokkal igazolta.

A vádirat és a bíróság szerint a fentiek célja az volt, hogy a programért járó pénzt a község lehívhassa, és rendszeres haszonszerzésként 2015 és 2017 között 2,4 millió forint vagyoni hátrányt okozott. A közfoglalkoztatottak nem végeztek rendszeres munkát a faluban, sőt, volt, aki egyáltalán nem, de csak a munkaszerződésen feltüntetett bér egy részét – havi 25-30 ezer forintot – kapták meg, s a pénz, ahogy a faluban hívták, a feketepénz másik fele a polgármesteri hivatalban, egy borítékban, azaz a feketekasszában maradt.

A nem jogerős ítéletet hozó bíró szerint a polgármester azért kaphatott enyhébb büntetést, mert nem csak a maga hasznára követte el a bűncselekményt, „a helyi közösségnek is juttatott a nem rendeltetésszerűen felhasznált pénzből”. Azt, hogy végül pontosan mekkora összeg kerülhetett a borítékba, és annak mi lett a sorsa, azt a nyomozás során nem sikerült feltárni, de tanúk szerint ebből állták a testület egyik év végi vacsoráját is, és a feketepénz egy részét a polgármester vitte magával.

Az ügyben született ítéletet Facebook-posztjában ugyan üdvözölte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is, azonban több olyan visszásságot is felsorolt, amit nem is tettek vád tárgyává, nem beszélve arról, hogy az eljárás hat éve tart, sőt az ügyészség visszavonta eredeti indítványát hogy a polgármestert tiltsák el foglalkozása gyakorlásától. – Lehangoló, hogy szabotálja el az „igazságszolgáltatás” a hatalmukkal visszaélő polgármesterek ügyeit – tette hozzá Hadházy Ákos, aki szerint „miközben a pénzbüntetés és a vagyonelkobzás a polgármesternek meg sem fog kottyanni, az általa megtévesztett és presszionált idős asszony a vagyonelkobzás miatt a házát is elvesztheti”.