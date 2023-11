Korom Milán;

túraautó;Michelisz Norbert;WTCR;

2023-11-24 10:53:00

Michelisz Norbert: Építkeztem a kudarcokból

2019-ben egyszer már felért a túraautózás csúcsára. A 39 éves pilóta később hullámvölgybe került, de újra megtalálta a sikerhez vezető utat.

Összeszedettség, nyugodtság és magabiztosság – ezekkel a szavakkal jellemezte idei teljesítményét Michelisz Norbert. A 39 éves autóversenyző múlt vasárnap második nagy nemzetközi címét szerezte, miután a Hyundai versenyzőjeként megnyerte az idén életre hívott TCR világkupa-sorozatot, amely az öt év után megszűnő WTCR helyébe lépett.

„Amikor még szimulátor versenyző voltam, nem álmodtam volna arról, hogy ilyen dolgokról fogok most mesélni, minthogy Makaóban bajnok lettem” – jelentette ki a lapunknak csütörtökön nyilatkozó Michelisz, aki egy nappal korábban érkezett haza a Távol-Keletről.

Az új sorozat különlegessége az volt, hogy a TCR versenyzői kontinensről kontinensre utaztak, ahol az adott bajnokság legjobbjaival mérkőztek meg. Michelisz éppen ezért legalább olyan értékesnek gondolja a mostani sikerét, mint a 2019-est, noha akkor több világbajnok volt a mezőnyben.

„Idén nem nagyon volt olyan rajtrács, ahol 30-nál kevesebb ugyanolyan szabályrendszerű autó mérkőzött meg egymással. Négy éve azt mondták, az volt a legnagyobb presztízsű bajnokság. Ugyanakkor az idei címemre azért is vagyok nagyon büszke, mert számunkra ismeretlen terepen kellett helyt állnunk borzasztóan jó versenyzők ellen” – tette hozzá Michelisz, akiben a 2019-es bajnoki címe után furcsa érzés fogalmazódott meg.

„Úgy éreztem, hogy egészségkárosító hatása van számomra, amikor ilyen izgalmas körülmények között sikerül megnyerni a bajnokságot” – fogalmazott Michelisz, akinek a köztes évei nem alakultak túl fényesen.

„Ahogy elkezdődött a 2020-as szezon, az első időmérő után tudtam, hiába vagyok bajnok, esélyem se lesz nyerni. Két év elment így, de elég régóta csinálom már ezt, megtanultam kezelni az ilyen szituációkat. A 2022-es esztendő volt a legnehezebb. Az autó gyerekbetegségeit kiküszöböltük, ott viszont én követtem el egy buta hibát az első hétvégén. Az élről rajtolva baleseteztem és nagy lemaradásba kerültem, amit végig cipeltem az egész szezon során.

– folytatta a magyar pilóta.

„Mindig saját magammal párbeszédet folytató figura voltam, magamban szeretem lezongorázni a problémáimat” – tette hozzá Michelisz, aki pályafutása korábbi szakaszában dolgozott együtt szakemberrel, ám nehezen tud megnyílni. Ugyanakkor úgy véli, minden egyes nehéz szituáció építően hat rá versenyzőként.

„Ezek a rossz érzések kellenek, hogy az ember páncélja masszívabb legyen. Az idei teljesítményem azt mutatja, ezekből a hibákból tanultam.” Kérdésünkre elárulta, a gyengébb időszak ellenére, sose fordult meg a fejében, hogy távozzon a Hyundai-tól. „Azt vettem észre, hogy szeretnek, elégedettek velem. Versenyzőként az a legfontosabb, hogy olyan autóval tudj versenyezni, amivel van esélyed győzni, úgy gondolom, ez többnyire így volt.”

Michelisz szót ejtett arról is, hogy 2021 óta ismét magyar versenymérnöke van Boriszov Dániel személyében.

A magyar túraautós idén egy másik nagy vágyát is beteljesítette, hiszen élesben kipróbálhatta magát rali versenyzőként, ugyanakkor óvatosnak kellett lennie.

„A szerződésem erre nem adott lehetőséget, de évek óta nagyon dolgozott bennem a vágy, így megengedték. Nem szerettem volt a Hyundai-t cserben hagyni, de mivel közelítek a negyvenhez, nem akartam tovább várni” – fogalmazott Michelisz. Szót ejtett arról is, hogy ugyan 17 éve versenyez, ez nem olyan sok idő, mint amennyinek tűnik. „A Forma 1-es pilóták öt-hat évesen kezdenek gokartozni, tehát a húszas éveik közepére megszerzik ezt a rutint. Nekem ez nem adatott meg, a test a test elleni küzdelemhez nem is voltam hozzászokva, ezt a hiányosságot sokáig éreztem. Idővel rájöttem, enélkül nincs siker, most már kifejezetten élvezem a kemény csatákat.”

Michelisz végezetül arról is beszélt, meglátása szerint az idei TCR sorozat annak ellenére is világszínvonalú volt, hogy az 2023-ban nem tartozott a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) égisze alá. „Egészen a tavalyi év végig 13 éven át olyan bajnokságban versenyeztem, amely az FIA-hoz tartozott, idén nem volt ott a logó, de nem éreztem, hogy ez szakmailag visszavetné a bajnokságot” – zárta szavait Michelisz.