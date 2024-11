Tehetség sok van, pénz nagyon kevés

Noha kultusza nem igazán van hazánkban, egyre több fiatal próbálja ki magát a technikai sportokban. Akad magyar fiatal kamionversenyző, érdekeltek vagyunk Michelisz Norbert révén a túraautó-vb sorozatában, terepraliban több honfitársunk is indulni szokott a legrangosabb viadalokon. Egyre több magyar vesz részt a gyorsaságimotoros-viadalokon is. Kétrészes cikkünkben helyzetértékelést adunk, első körben Fekete Jánossal, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) gyorsasági szakágvezetőjével beszélgetünk anyagi nehézségekről, tehetségekről, lehetőségekről (a magyar autósportról jövő héten számolunk be)