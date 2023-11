P. L.;

TASZ;Budapesti Corvinus Egyetem;Ádám Zoltán;

2023-11-24 11:09:00

Elindította a Corvinus kirúgott oktatója a munkajogi pert az egyetem ellen

Ádám Zoltán az állásába való visszahelyezését, valamint sérelemdíjat kér.

Csütörtök este beadta a munkajogi keresetet a Fővárosi Törvényszéken az Ádám Zoltánt védő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) – írja a Telex.

A Budapesti Corvinus Egyetem kirúgott docense azt követeli, helyezzék vissza az állásába és fizessen neki sérelemdíjat az egyetem. Ügyvédei szerint az alapítványba kiszervezett egyetem joggal való visszaélést követett el, amikor egy közérdekű bejelentőt azonnali hatállyal elbocsátott, emellett pedig a szólásszabadsághoz való jogot is korlátozta.

A TASZ jogászai szerint az azonnali hatályú elbocsátás nem volt megalapozott, mert azt csak súlyos jogsértések esetén szabadna alkalmazni, ez Ádám Zoltán esetében nem állt fenn.

– érvelt a jogvédő szervezet.

Amint azt korábban a Népszava is megírta, Ádám Zoltánt októberben távolították el azonnali hatállyal az állásából, miután etikai vizsgálatot indított egy Mol berkeiben befolyásos családból származó hallgató ügyében, aki úgy tehetett vizsgát, hogy nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. Az elbocsátást azzal indokolták, hogy az eljárás során Ádám Zoltán nem küldött el néhány e-mailt, továbbá a vezetők felé tanúsított hangnemét is kifogásolták. A hallgatók szerint az egyetem vezetése hibát követett el, a docens kirúgása pedig nemcsak az egyetem jó hírnevének ártott, hanem az egyetemi értékeket és etikai alapelveket is aláássa.

Ádám Zoltán mellett tüntetést is szerveztek hallgatók, illetve a kirúgott docens több kollégája részvételével. Ádám Zoltán lapunknak már akkor elmondta, hogy pert fog indítani az egyetem ellen. Kérdeztük arról is, mit gondol a Corvinus megbízott rektora, Szabó Lajos megjegyzéséről, mely szerint egyéni, politikai érdekből tárta a nyilvánosság elé az etikai ügyet. Ádám Zoltán leszögezte, semmilyen személyes, politikai érdek nincs a háttérben, szakmai okokból döntött amellett, hogy nem hallgatja el az ügyet.

Az oktató kirúgása ellen tiltakozott a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete is, szerintük az elbocsátás indokai nemhogy azonnali hatályú, de semmilyen elbocsátást nem alapoznak meg. Abban bíznak, hogy a bíróság megállapítja Ádám Zoltán kirúgásának jogellenességét. Azt egyelőre nem tudni, mikor lehet ítélet az ügyben, de a Telex cikke szerint az olyan munkajogi perek, amelyekben egy munkáltató visszahelyezését kérik, soronkívüliséget élveznek.