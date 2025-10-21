Elvesztette a pert a Corvinus Egyetem kirúgott oktatója

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság is a Corvinus Egyetemnek adott igazat Ádám Zoltánnal szemben, véglegesen elutasítva a volt docens keresetét az általa indított munkajogi perben. A döntés szerint az elbocsátása „jogszerű és arányos volt”, az ítélet jogerős.