Rónay Tamás;

Németország;költségvetés;Friedrich Merz;

2023-11-25 21:09:00

Nehéz helyzetbe hozta a CDU a berlini kormányt, de lábon lőtte saját magát is

Akár a CDU-n belüli szakadáshoz vezethet a pártelnök kezdeményezte alkotmánybírósági döntés.

A német ellenzéki CDU vezetője, Friedrich Merz ugyan megünnepelte a német alkotmánybíróság múlt heti döntését, amely megakadályozta, hogy az egyes alapokban lévő pénzeket másokba helyezzen át a kabinet, nagy lyukat ütve ezzel a német költségvetésben, most azonban már a kereszténydemokrata vezető is kezd rádöbbenni arra, hogy ez nemcsak a hárompárti berlini kormány, hanem saját pártja számára is katasztrófával érhet fel, miközben a karlsruhei taláros testületnél éppen a CDU nyújtotta be a keresetet.

A kormánykoalíció is a kereszténydemokratákat okolja a hirtelen felmerült gazdasági nehézségek miatt. Amint Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter fogalmazott, a választók majd köszönőlevelet írhatnak az esetlegesen magasabb áram- és gázárakért a CDU/CSU-nak. A keresztény uniópártoknál belső konfliktust okozhatnak a fejlemények, a berlini koalíció egyenesen azt reméli, hogy mély szakadék keletkezik a kereszténydemokrata tartományi miniszterelnökök és Merz között. A karlsruhei ítélet ugyanis nemcsak a szövetségi költségvetésre van hatással. Szűkíti a tartományi kormányok mozgásterét is, márpedig és a CDU/CSU több ilyen kabinet munkájában is részt vesz.

Merz és pártja eddig hevesen elutasította az adósságfék enyhítését. Ezt még a 2009-es pénzügyi krízis idején dolgozták ki azzal a céllal, hogy a kormányt arra kötelezze: egy költségvetési évben a gazdasági teljesítmény legfeljebb 0,35 százalékának megfelelő új államadósságot vállaljon. Merz úgy véli, hogy Németországnak „nem bevételi, hanem kiadási problémája van”, ezért megtakarításokat követel. Csakhogy több tartomány már nem tud ennél többet spórolni. Schleswig-Holsteinben a kormány a jövő évre költségvetési vészhelyzetet hirdetett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes költségvetési tételeket áthelyezhetik az egyik alapból a másikba. Tehát vészhelyzet kihirdetése esetén meg lehet tenni azt, amire az alkotmánybíróság nemet mondott.

Merz ezért attól tart, hogy a CDU-s tartományi miniszterelnökök megakadályozzák szigorú költségvetési irányvonalát. A leggyengébb láncszem a kereszténydemokratáknál Kai Wegner berlini polgármester, mert a főváros már így is pénz szűkében van. Ha több CDU-s tartományi miniszterelnök is az adósságfék enyhítésére szólítana fel, akkor Merz igen nehéz helyzetbe kerülne. A karlsruhei ítélet azonban nemcsak a tartományi kormányokat és a jelenlegi szövetségi kormányt korlátozza, hanem a következő szövetségi kormány pénzügyi mozgásterét is negatívan befolyásolja. Erre már a CDU/CSU frakció legutóbbi ülésén Wolfgang Schäuble, a Bundestag korábbi elnöke, volt pénzügyminiszter is rámutatott. Merz politikai előnyöket remélt azzal, hogy az alkotmánybírósághoz fordult a pénzügyi alapok áthelyezését illetően, de minden jel szerint nem csak a kormánynak, az országnak, a németeknek, saját pártjának is ártott.