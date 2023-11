Népszava;

klímaváltozás;Népszava;gazdaságpolitika;Pogátsa Zoltán;Podcast;

2023-11-25 05:59:00

Pogátsa Zoltán: Elérkeztünk a kannibálok és krokodilok földjére

A túlnépesedés ellenére mindenkinek joga van eldönteni, akar-e gyereket, a gyermekvállalás állami támogatását azonban felelőtlenségnek tartja Pogátsa Zoltán.

A közgazdász-szociológus a Népszava Eddig minden rendben podcastjában arról is beszélt, a klímáért aggódó közgazdászok egyszerre beszélnek a gazdasági növekedés leállításának szükségességéről, illetve a növekedés ösztönzéséről, attól függően, hogy éppen globális vagy helyi gazdaságokról van szó.

Pogátsa Zoltán kitért arra is: a látszat ellenére el sem kezdtük kiváltani a fosszilis energiaforrásokat, de igazából már húsz éve is elkéstünk volna. Ennek ellenére szerinte most van a második legjobb pillanat cselekedni, de ebben az egyénnek is óriási a felelőssége. Csak nem úgy, ahogy azt gondolnánk.