Danó Anna;

egészségügy;választás;Magyar Orvosi Kamara;

2023-11-25 05:45:00

Tisztújítást tart a Magyar Orvosi Kamara, a tét egy konfrontációkat vállaló vagy egy inkább háttéralkukban bízó vezetés

Négy éve a MOK vezetéséért zajló verseny a nyilvánosság előtt zajlott, most csak a jelöltek névsora és az elnökjelöltek programja került fel a testület honlapjára.

A Magyar Orvosi Kamara küldöttei ma zárt ülésen döntenek az új elnökség összetételéről. A tét, hogy egy harcosabb, szókimondó, konfrontációkat vállaló vagy a kormányzattal inkább egyezségre törekvő, a háttéralkukban bízó köztestület lesz-e a kamara. Két csapat méretteti meg magát: míg az előbbinek Álmos Péter, a MOK jelenlegi alelnöke – aki egykor az „1001 orvos a hálapénz ellen” csoporttal vált ismertté – az elnökjelöltje, az utóbbinak Kozma Gábor háziorvos, aki húsz éve visel tisztséget és Éger István korábbi elnöksége alatt vett már részt a köztestület vezetésében.

Míg négy éve a MOK vezetéséért zajló verseny a nyilvánosság előtt, a közösségi portálokon zajlott, most csak a jelöltek névsora és az elnökjelöltek programja, bemutatkozása került fel a testület honlapjára, minden más a zárt szakmai fórumokban rendeztek. Mindkét elnökjelölt számos online és személyes fórumot tartott. Szerdán pedig mintegy 3-4 órás kampányvitát folytattak egymással. Annak eredményéről azonban nyilvánosan nem érhető el semmi. Kozma Gábor csapata már a bemelegítés alatt veszített egy jelöltet. A 24.hu írta meg, hogy a tavaly szeptemberi, fővárosi I. kerületi időközi választás idején a Fidelitas több tagja, illetve ismerőseik az Ostrom utcai magánklinikára lakóként bejelentkezve vehettek részt a voksoláson. A klinika tulajdonosa, Babai László, aki Kozma Gábor csapatába tartozott, visszalépett a jelöltségtől.

A szavazásra jogosult mintegy 250 küldött szombaton először az elnököt választja meg. Az eredmény ismeretében a további jelöltek dönthetnek úgy is, hogy maradnak a listán vagy vissza is léphetnek. Ezt követően valamennyi további pozícióról külön szavaznak a küldöttek, így akár olyan elnökség is alakulhat, amelynek mindkét csapatból lehetnek tagjai.

A programokban mindkét elnökjelölt fontosnak ítéli az átláthatóságot, a személyesebb kapcsolat építését a tagokkal. Álmos Péter az eddiginél kicsit befelé fordulóbb, a tagságra jobban fókuszáló, a szervezetet megújító terveket vázolt. Azokból az is egyértelműen kiderül, hogy a szakmát érintő problémákat ugyanúgy kívánják képviselni, ahogyan a közelmúltban tették. A szervezet gyorsabb reagálását segítendő eszközként egy alkalmazást fejlesztettnek, amellyel közvetlen kapcsolat jöhetne létre a tagok és vezetőik között. Alkalmas lenne ez a platform különböző felmérésekre, tájékoztatók közlésére, továbbá ugyanitt elérhetővé válnának a szakmai protokollok, gyógyszer-interakció keresők és minden olyan tartalom, amely az orvos ágy melletti munkáját, illetve a jogi védelmét segíti.

Kozma Gáborék programja lényegében hasonló problémalistára ajánl megoldásokat, mint a versenytársaik. Ők hangsúlyosan jelzik, hogy a rezidenseket is bevonnák a köztestület munkájába, sőt, az elnökségében egy helyet az ő képviselőjüknek szánnak. Legfőképpen arra kívánnak alapozni, hogy az elődeik konfrontációi miatti feszültségeket „oldják” a kormányzattal. Számolnak azzal a lehetőséggel is ennek eredményeként a kamara akár vissza is kaphatja a jogalkotótól a kötelező tagságot és vele az etikai ügyek kezelését is, ami nélkülözhetetlen a szakmai önigazgatáshoz.