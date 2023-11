Újabb túszokat enged el a Hamász, az izraeliek lelőttek egy Libanonból indított rakétát

Á. Z.;

2023-11-25 09:51:00

Ma is 13-an nyerhetik vissza a szabadságukat. Izrael viszonzásul 42 palesztin foglyot enged el.

Izrael szombaton megkapta annak a 13 túsznak a névsorát, akit a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász szombaton készül elengedni a négynapos tűzszüneti megállapodás értelmében – írja angol nyelvű honlapján a Haaretz. Ők az október 7-én kezdődött háború 50. napján nyerhetik vissza a szabadságukat. Izrael viszonzásul ma 42 palesztin foglyot enged el.

Szombat hajnalban az izraeli hadsereg, az IDF lelőtt egy Libanonból indított föld-levegő rakétát, amely ez izraeli drónt vett célba. Az incidens után az IDF csapást mért a Hezbollah állásaira. A libanoni síita szervezet korábban önként vállalta, hogy betartja a tűzszünetet Izrael északi határán.

Pénteken a Hamász által fogva tartott 236 izraeli túsz közül 13 már visszatért a zsidó állam területére. A palesztin szélsőségesek összesen 24 túszt engedtek el, 13 izraeli állampolgárt, 10 thaiföldit és egy vendégmunkást a Fülöp-szigetekről. Utóbbiak nem a tűzszüneti megállapodás részeként nyerték vissza a szabadságukat, amiről Mark Regev, az izraeli miniszterelnök külkapcsolati tanácsadója a Fox Newsnak azt mondtam, ez nem meglepetés, tudták, hogy a thaiföldi kormány közvetlenül tárgyal azzal az Iránnal, amely képes befolyásolni a Hamászt. Kiderült az is – írja az AP amerikai hírügynökség –, hogy a 10 közül négy kiszabadult thait nem is tartottak nyilván túszként.

Mark Regev, beszélt arról is, Izraelt nem lepte meg, hogy nem voltak amerikai állampolgárok a Hamász által szabadon engedett első túszcsoportban. Korábban, október 20-án a palesztin szélsőségesek humanitárius okokra hivatkozva már szabadon engedték két amerikai túszukat. Az ügyben Joe Biden amerikai elnök azt tweetelte, várakozásai szerint a Hamász nemsokára amerikaiakat is el fog engedni.

Beginning today, under the deal reached between Israel and Hamas, fighting in Gaza will halt for four days.



13 Israeli hostages have been released along with several Thai nationals.



And we expect that dozens more, including Americans, will be returned to their families.