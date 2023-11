Miklós Gábor;

Lengyelország;leleplezés;kormányváltás;lejárató kampány;

2023-11-25 20:55:00

Kémfilmbe vagy burleszkbe illő történetek színesítik a lengyel kormányváltást, a Kaczynski-párt egyik sztárja leleplezte magát

Az elmúlt másfél évtized egyik ismert politikai epizódszereplője újra berobban a lengyel médiaában. „Tomek ügynök”, azaz a 47 éves Tomasz Kaczmarek a jobboldal korábbi sztárnyomozója és politikusa bement az ügyészségre, s őszinte feltáró vallomást tett.

Elmondta az ügyészeknek, hogy több mint tíz éve, amikor a Korrupcióellenes Ügynökség (CBA) fedett munkatársaként működött, törvénysértő megbízásokat hajtott végre főnökei megbízásából: államtitoknak minősülő adatokat, iratokat közvetített a jobboldalhoz közel álló sajtómunkásoknak. 2013-ban pedig, amikor a PiS ellenzékben volt, s ő maga a párt képviselője volt a szejmben, titkos megfigyelési adatokat továbbított a volt CBA-vezetőknek egy olyan katonai elhárító tiszttől, aki a PiS-szel szimpatizált. Ezekkel előbbiek visszaéltek, sőt megpróbálták a legutóbbi választáson is zsarolásra felhasználni. Kaczmarek „koronatanú” státuszt, azaz vallomásáért cserébe büntetlenséget kért magának, amikor megnevezte az őt bűncselekményre felszólító főnökeit. Ezek Mariusz Kaminski, (most hivatalban lévő belügyminiszter és a titkosszolgálatok főkoordinátora) akkor a CBA igazgatója, helyettese Maciej Wasik (jelenleg belügyi államtitkár). Kaczmarek azt állítja, hogy a szervezet titkos megfigyelésekkel gyűjtött kompromittáló, lejárató adatokat, videókat a PiS politikai ellenfeleiről. Ezeket passzolta át a baráti sajtónak kampánycélokra.

A CBA, a lengyel jobboldali-nacionalista párt, a Jog és Igazságosság (PiS) egyik legfontosabb politikai terméke, egyben hatalmi eszköze. Kaczynski pártja először 2005-ben került hatalomra azzal a szlogennel, hogy felszámolja a korrupciót, s ehhez specializált igen széles határkörrel felruházott titkosszolgálatot szerveztek. Ez a CBA, amelynek élére Mariusz Kaminskit, a Kaczynski ikrek régi harcostársát állították. Tomasz Kaczmarek a rendőrségtől került a CBA-hoz. Korábban Wroclawban autótolvajokat üldözött, egyetemi diplomamunkáját is róluk írta.

Ezt a feladatot meg is valósította. Gyakorlatilag behálózott és elcsábított egy, a liberális Polgári Platformhoz tartozó szejm-képviselőnőt. Beata Sawickát letartóztatták, amikor egy nagyobb összeget vett át megvesztegetésként. Sawickát első fokon öt évre ítélték, a másodfok felmentette, mivel a bíróság – miközben erkölcsi felelősségét megállapította – figyelembe vette, hogy az asszonyt beugratta az ügynök-csábító. Két másik „nőügye” volt még Tomeknak. Először egy tv-szereplőként és színészként is ismert ügyvédnőt akart korrupciós váddal becsukatni. Weronika Marczukról a bíróság megállapította, hogy jogosan vett fel pénzt privatizációs tanácsadói közreműködéséért. A harmadik igen zajos ügyben Aleksandr Kwas­niewski, a korábbi államfő feleségét, Jolanta Kwasniewskát hozta hírbe egy általa álnéven megvett ingatlannal. 2010-ben a PiS elveszítette a választást és Tomek ügynök hamarosan elhagyta a CBA-t. 2011-ben bekerült a szejmbe a PiS képviselőjeként. A politikusi pályafutása nem volt sima, el kellett hagynia a frakciót egy a pártra nézve kínos erőszakos fellépése nyomán.

Tomasz Kaczmarek „Tomek ügynökként” az elmúlt évtizedben szinte fogalommá lett Lengyelországban. Nem csak azért, mert celebként jelen volt a bulvármédiában, s időnként átlépte – már magánemberként – a törvényesség határait. A CBA volt titkos ügynöke megszemélyesítette a PiS és személyesen a pártelnök Jaroslaw Kaczynski szellemiségét. Ezt röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a jobboldal ellenfelei, tehát minden más politikai erő eleve züllött, tehát ellenük bármilyen eszköz alkalmazható, nem kell a jogszerűséget túlságosan komolyan venni. A bizonyítottság nem fontos, elegendő a gyanú. Még fontosabb, hogy a rágalmat a lehető leggyorsabban és a legteátrálisabb eszközökkel vigyék el a PiS táborához. Fontos eleme ennek a gyakorlatnak az elitellenesség. A politikai, kulturális és gazdasági nevezetességek, ismert arcok leleplezése, erkölcsi megsemmisítése. Állandóan készenlétben kell tartani a „morális pánikgombot.” A PiS (és a CBA) célkeresztjébe így kerültek egy időre az orvosok, hogy az egészségügyben dúló korrupció nagyszabású leleplezésével arassanak sikereket. A „romlott elitek” szóösszetétel volt a lengyel jobboldali-konzervatív kormányzás egyik fő hívószava.

Akár ez igaz is lehet. Feltételezhetőek más okok is, esetleg az, hogy figyelmeztették, 2015-ben ugyan Duda elnöki kegyelemben részesítette, mielőtt jogerős ítélet született volna ügyében és börtönbe kellett volna vonulnia, de vannak más dolgok is a rovásán, amelyek alapján egy új, független ügyészség vádat emelhet ellene.

Talán éppen a PiS-barát sajtómunkásoknak történt kiszivárogtatás lehet ilyen bűnügy. A korábbi ellenzéknek pedig épp ez a téma kedvez most. A rezsimváltás egyik első lépései közé tartozik majd az állami tulajdonú média rendbetétele, ami egyebek között azoknak a személyeknek az eltávolítását is jelenti, akik révén a PiS manipulálta a közvéleményt. Tomek ügynök közreműködésével.