Muhari Judit;

bántalmazás;nők elleni erőszak világnapja;

2023-11-27 13:55:00

Valódi áldozatvédelemre kérték az Orbán-kormányt, a kabinet válaszul brüsszelezni kezdett

„Nincs olyan nő ma Magyarországon, aki ellen ne követték volna el az erőszak valamely formáját”. Ez is olvasható abban a nyílt levélben, melyet a Patent Egyesület fogalmazott meg Tuzson Bence igazságügyi miniszternek a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján.

Az ENSZ közgyűlése 1999. december 17-én nyilvánította november 25-ét nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává, és felkérte a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy ezen a napon figyelemfelhívásként szervezzenek programokat.

Magyarországon nőjogi szervezetek tartanak ilyenkor megemlékezést, a Patent levele is ehhez kapcsolódik, amelyben felhívja a miniszter figyelmét a rendszerszintű problémákra. A szervezet szerint ennek következménye, hogy Magyarországon minden héten megöl egy nőt aktuális vagy volt partnere, és több mint 220 ezer nő él bántalmazó kapcsolatban szisztematikus, módszeresen alkalmazott lelki, testi, gazdasági erőszak áldozataként.

Nyílt levelében – melyhez várja a támogatók aláírását – az egyesület arról is írt, hogy a döntéshozók, a hatóságok és az igazságszolgáltatás sem veszi komolyan a problémát. Mint írták, hiába hirdeti a kormány, hogy van segítség, valójában az áldozatvédelmi rendszer magukra hagyja a bántalmazottakat. Az elkövetők gyakran nevetséges büntetést kapnak – ha egyáltalán bármit is kapnak – az erőszak-megelőzés pedig gyakorlatilag nem létezik. Kifogásolta a szervezet azt is, hogy a nőjogi civilek hiába rendelkeznek több évtizedes tapasztalattal, teljes ellenszélben, állami támogatás nélkül próbálnak segíteni az áldozatoknak, azaz tulajdonképpen az állam helyett végzik el a munkát. A kormány viszont a levél szerint nem tesz lépéseket azért, hogy az áldozatok értő támogatásban, az elkövetők pedig méltó büntetésben részesüljenek.

Az egyesület megjegyezte azt is, az áldozatsegítő nőszervezetek kéréseit, javaslatait, jelzéseit lesöpri a kormány az asztalról, és a nők elleni erőszak problémájára komplex megoldásokat kínáló Isztambuli Egyezmény ratifikálását is elutasítja. A Patent Egyesület felszólította az igazságügyi minisztert, tétlenség és halogatás helyett kezdjen érdemi munkába, álljon az áldozatok mellé és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a nők és a gyerekek is biztonságban élhessenek az úgynevezett “családbarát” Magyarországon.

Az Orbán-kormány szerint viszont Brüsszel és a baloldal bevándorláspolitikája miatt emelkedik a nők elleni erőszak száma. Legalábbis ezzel reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ arra, hogy a Momentum a Karmelita kolostor előtt követelte a kormánytól, szigorítsa a távolságtartási szabályozást és indítson kampányt, amely erre a súlyos problémára hívja fel a figyelmet.

A NANE Egyesület szombaton - ahogy egyébként minden évben – találkozóval, felvonulással, gyertyagyújtással, egy szál virággal emlékezett a nők elleni erőszak áldozataira. Az Eötvös10 Művelődési Házban 16 meggyilkolt nő történetét idézték fel. Az eseményen felszólalt Orosz Bernadett, akit volt partnere korábban felismerhetetlenségig összevert. Ő a többi között arról beszélt, hogy a bántalmazásával összefüggésben becsületsértési eljárás indult ellene, és emiatt hamarabb állították bíróság elé, mint az őt csaknem halálra verő volt partnerét. Nagy Gabriella is az esemény vendége volt, aki három gyerekéért küzd, mert a hatóságok a bántalmazó apa felügyeletére bízták őket.

Elhangzott a találkozón, hogy hatékony intézkedésekkel, beavatkozásokkal jó eséllyel megelőzhetőek lennének a halállal végződő bántalmazások, a szakszerű fellépés életeket menthetne. Ebben az évben kiemelt téma az „intézményi árulás”, vagyis az, amikor az áldozatok védelméért is felelős hatóságok, intézmények cserben hagyják a bántalmazottakat. Ez történik akkor, amikor nem intézkednek, nem ítélik el az erőszakot, mentegetik a bántalmazót, és hibáztatják az áldozatot. Az intézményi árulásnak a gyerekek is áldozatai – hangzott el az eseményen.

Nemcsak Magyarországon, hanem világszerte tüntettek a nők elleni erőszak felszámolásáért. Az ENSZ összesítése szerint világszerte minden harmadik nőt ért már erőszak, az Európa Tanács becslései szerint Európában a nők 12-15 százaléka naponta szembesül családon belüli erőszakkal.