„Közel 300 tanuló és több, mint 20 pedagógus kerülhet önhibáján kívül az utcára” – Elutasította a kormányhivatal a Qualitas Gimnázium kérelmét

Az intézmény igazgatója úgy véli, teljesíthetetlen feltételhez kötötték a működési engedély módosítását.

Elutasította a Fővárosi Kormányhivatal a Qualitas Gimnázium működési engedélyének a módosítását, és ezzel végveszélybe hozta az iskolát – áll az intézmény igazgatója, Ott Ferenc és Kovács György Gergely kuratóriumi elnök lapunknak is elküldött közleményében.

Tájékoztatásuk alapján a döntést azzal indokolták, hogy Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára nem támogatta a kérelmet, mert szerinte azt már 2023. május 31-ig kellett volna előterjeszteni úgy, hogy a kiürítésre 2023. szeptember 12. napján került sor.

– írják, hozzátéve, hogy a történtek miatt petíciót indítanak.

A közlemény szerint a gimnázium a kiürítés után azonnal felvette a kapcsolatot a Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztályával, ahol azt javasolták, hogy mielőbb adjanak be működési engedély módosítása iránt kérelmet, akkor is, ha az új helyszín még bizonytalan, mivel lesz lehetőség hiánypótlás során csatolni az új helyszín bérleti szerződését. Az országos botrányra is tekintettel teljes támogatásukról biztosították az intézményt, és jelezték, hogy a működési engedély módosítása érdekében minden jogszerű támogatást, szakmai tanácsot megadnak.

A kérelmet a kiürítést követő harmadik napon adták be, ezen a héten megtalálták az új helyszínt, a csepeli iskolaépület bérbevételéről pedig szeptember 22-én meg is állapodtak. Az intézmény fenntartója október 6-án teljesítette a kormányhivatal által előírt összes irat, igazolás, szabályzat csatolását, így a működési engedély módosítása iránti kérelem hiánytalanul rendelkezésére állt.

A kormányhivatal mind a Népegészségügyi Osztályt, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot felkérte a csepeli iskolaépület ellenőrzésére, és a szakhatóságok megfelelőnek találták azt.

Úgy vélik,

„Látható tehát, hogy a kormányhivatal egy teljesíthetetlen feltételhez kötötte a működési engedély módosítása iránti kérelmünket” – áll a közleményben, mely szerint a kormányhivatal tisztában volt azzal is, hogy az eljárása miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette a gimnázium állami normatívájának finanszírozását, így kénytelen magán kölcsönökből finanszírozni a működést.

Kiderült az is, hogy 2023 tavasza óta számos alkalommal kérték Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány támogatását a bizonytalan helyzet megoldásában, azonban nem jártak sikerrel.

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy szeptemberben tanítás közben, rendőri kísérettel egy végrehajtó jelent meg a gimnázium épületénél, mivel az intézmény állítólag nem fizette ki a felújítást, s ezért eljárást rendeltek el vele szemben. Később az intézmény igazgatója azt mondta, mindenről tudott, csak nem akart farkast kiáltani.

Később megírtuk, hogy fővárosi kormányhivatali értesítést kaptak a soroksári Qualitas Gimnáziumban tanuló szülők, miszerint az intézmény működési engedélyét visszavonták. Az erről szóló dokumentumban több olyan iskola neve is olvasható, ahol a diákok folytathatnák tanulmányaikat, ám ezek meglehetősen messze vannak Soroksártól: a II. és III. kerületben. Erre reagálva a Qualitas Gimnázium igazgatója azt közölte, nem igaz, hogy visszavonták volna a működési engedélyt. A kormányhivatal elmondása szerint a visszavonás lehetőségéről kezdett vizsgálatot, a végrehajtó szeptember 12-i cselekménye miatt pedig birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek. A kormányhivatal az ATV Híradójának később azt írta, az eljárást a fenntartó kérelmére felfüggesztették, azonban hiánypótlásra szólították fel az intézményt, amit ha nem teljesítenek, folytatják a visszavonási eljárást.