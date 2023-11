M.A.;

Hír TV;híradó;felmondás;fizetések;

2023-11-27 12:29:00

Sokan felmondtak a Hír TV-nél, alacsony bérek és személyi súrlódások állnak a háttérben

Legalább hét riporter távozik a csatorna híradós stábjából, a külpolitikai szerkesztőségben három ember állt fel.

Legalább hét riporter távozik a HírTV híradós stábjából, elsősorban a magas munkaterhelés és az alacsony bérek miatt – tudta meg a Média1.

A portál több forrása is arról számolt be, hogy a kormánypárti csatorna vezetése az ősszel bérrendezést jelentett be, ám a HírTV stábja számára hamar kiderült, az emelés mértéke túl alacsony ahhoz képest, hogy a munkatársak jelentős részének fizetése 2019 óta változatlan volt, miközben Európában a legmagasabb infláció emésztette a bérük vásárlóerejét. A távozók pótlása komoly kihívást jelent.

Hárman a külpolitikai szerkesztőségből is távoztak, most alig néhány szerkesztőnek kell megoldania a napi, külpolitikával kapcsolatos feladatokat. A Media1 úgy tudja,

A portál információi szerint olyan személy is távozik a területről, aki a Hír Televízió indulásától ott dolgozott.

Nemrég Pálffy István, a HírTV egy nap után, a pedofilokra vonatkozó botrányos kijelentése után menesztett műsorvezetője is arról számolt be egy, a Blikknek adott interjújában, hogy a televíziónál kenyérharcok dúlnak.