2023-11-28 07:54:00

Országszerte esőre kell számítanunk, két vármegyére havazás miatt adtak ki figyelmeztetést

A hegycsúcsokon és Borsod-Abaúj-Zemplén északi határvidékén 10 centimétert meghaladó hóréteg alakulhat ki.

Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható havazás miatt keddre a meteorológiai szolgálat, néhol 10 centimétert meghaladó hóréteg alakulhat ki.

Az előrejelzés szerint napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részeire és az északi határvidékre szorul vissza a havazás. A középhegység tágabb térségében az eső mellett havas eső is többfelé előfordulhat, a csapadékzóna a szerdára virradó éjszaka hagyja majd el térségünket.

Kedden többnyire borult lesz az ég, és szinte országszerte várható csapadék, döntően eső. Északkeleten is fokozatosan szűkülni fog a havazás területi kiterjedése, és ott is egyre több helyen válthat vegyes halmazállapotba (havas eső, fagyott eső, esetleg átmeneti ónos eső), majd esőbe a csapadék.

Délután nyugat felől többfelé szakadozottabbá válik a felhőzet, és megszűnik a tartós csapadék, ugyanakkor estefelé a Dunántúl fölé záporok sodródhatnak be északnyugati irányból. Délkeleten reggel és délelőtt néhol erős lökések is kísérhetik a délies irányú szelet, amely napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és késő délután, este, északnyugaton, nyugaton már előfordulhatnak belőle erős lökések. Késő estétől Sopron környékén, illetve a Bakonyban 70 km/órát meghaladó széllökésekre is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli csúcsértékekre északkeleten van kilátás. Késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.