Bialkó László Gergő;

gyász;nekrológ;Vajda Mihály;

2023-11-28 19:28:00

Búcsú Vajda Mihálytól

„Mindenképp gyere el, ott lesz a Vajda is.”

Életének 88. évében, hétfőn meghalt Vajda Mihály Széchenyi-díjas filozófus, akadémikus.

„Mindenképp gyere el, ott lesz a Vajda is.” Ez volt a végső érve annak a barátomnak, aki arról próbált meggyőzni, hogy menjek el vele egy konferenciára, ahol ő is – és „a Vajda” is előadott. Mondanom sem kell, hogy ez eléggé meggyőző érv volt, az utolsó pillanatban azonban egy váratlan családi esemény miatt mégiscsak le kellett mondanom a megjelenésem. Ez után persze hetekig hallgattam, hogy milyen jó témákkal készültek az előadók. Volt szó a lét értelméről, önmagunk meghaladásáról, egzisztenciánk beteljesítéséről és még egy sor nagyon komoly témáról. És persze ott volt „a Vajda is”.

Vajda Mihály nevével először a főiskolán találkoztam, amikor rám osztották Heidegger székfoglalójának (a diákok körében rettegett „Mi a metafizika?” című előadásának) feldolgozását. A szöveg magával ragadt: néhány óra alatt sikerült feldolgoznom és egy elég jó előadást kerekítenem belőle. A mondanivaló, a filozófia, a szakterminusok újszerűsége, a szöveg eredendő fenoménje olyan transzcendentális erővel hatott rám, melyet azóta sem tudok (s nem is akarok) elengedni. És ebben bizony a fordítónak, Vajda Mihálynak is benne van a keze. Hála neki ugyanis magyarul olvashattam (az egyesek szerint) egyik legnehezebben érthető 20. századi filozófus műveit, és kezdetben még nem is tudatosult bennem, hogy csak a szakterminusok lefordítása micsoda filozófiai gondolkodást és interpretációs készséget kíván meg – hogy az eredeti német (és jellegzetesen heideggeri) szövegkohézió magyarosításáról már ne is beszéljünk. Neki köszönhetően pedig nem csak Heideggert, de az egész német, sőt az egész európai kultúrát is jobban értjük. Új kapukat nyitott meg és új utakat mutatott nekünk. Felfedte a nietzschei Zarathustra titkát és érthetőbbé tette a heideggeri Semmi „semmítését”.

Nem is olyan régen, mindössze pár nappal ezelőtt főiskolás diákok egy csoportja kért arra, hogy beszélgessünk Heidegger székfoglalójáról. Az előbb említett Semmi „semmítése” különösen elnyerte tetszésüket, én pedig ma is köztünk élő, nagy filozófusként mutattam be a magyar fordító-interpretátort, Vajda Mihályt. Jövő héten, ha ismét előkerül a téma, immár a 20-21. század egy kiemelkedő magyar gondolkodójáról lesz szó. Immár múlt időben. Hosszú időbe telik majd, míg ehhez hozzászokunk...