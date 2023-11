Batka Zoltán;

választás;Fidesz;Országgyűlés;Szentpéteri Nagy Richard;választási törvénymódosítás;

2023-11-29 09:00:00

Nehéz időkre faragja a Fidesz a választási szabályokat

Egyelőre annyi biztos, hogy a csütörtökre összetrombitált rendkívüli ülésre napirendre vették a Mi Hazánknak a fővárosi közgyűlés választásának listássá tételét és az országgyűlési választás arányossá tételét célzó javaslatát is.

Módosítókkal felpuhítva, de akár meg is szavazhatja a kormánypárti kétharmad a jelenlegi, kétharmadot bebiztosító választási rendszer arányosabbá tételét célzó, most napirendre vett, a Mi Hazánk által benyújtott törvényjavaslatot – fogalmazott lapunknak Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző.

Ez szerinte akkor fordulhat elő, ha a kormánypárt úgy látja, a jelenlegi magas támogatottsága idővel mérséklődhet, ami azzal a veszéllyel járna számára, hogy a jelenlegi, a győztesnek aránytalan hatalmat biztosító választási rendszer éppenséggel egy ellenzéki szereplőnek adna a tényleges támogatottságánál nagyobb felhatalmazást.

Tegnap derült ki, hogy csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyal a parlament a budapesti választási szabályok megváltoztatásáról. Ám a szélsőjobbos párt egy másik indítvánnyal módosítaná az országgyűlési választás szabályait is, Szentpéteri Nagy Richard épp ennek elfogadására célzott.

A helyzet sajátossága – magyarázta Szentpéteri Nagy Richard még mindig az országgyűlési választási szabályokkal kapcsolatban –, hogy egy népszerűség-csökkenés után nem biztos, hogy a Fidesznek meglenne az ereje egy ilyen módosító keresztülvitelére, azaz a későbbi nehezebb időkre készülve elképzelhető, hogy a pártvezetés jó előre kigyomlálná a saját maga által elültetett „sárkányfog-veteményt”.

Egyelőre annyi biztos, hogy a fideszes többség a csütörtökre összetrombitált rendkívüli ülésre napirendre vette a Mi Hazánknak a fővárosi közgyűlés választásának listássá tételét és az országgyűlési választás arányossá tételét célzó javaslatát is. Ami a fővárost illeti: ott jelenleg a közgyűlést 33 tagját a 23, közvetlenül választott kerületi polgármester, a szintén közvetlenül választott főpolgármester, valamint a töredékszavazatok alapján kiosztott 9 listás képviselő alkotja. A Mi Hazánk javaslata azt célozza, hogy a közgyűlésbe kizárólag 32, listán választott képviselő és a főpolgármester kerüljön be. Míg a jelenlegi rendszer a nagyobb pártoknak kedvez, addig – mint azt Szentpéteri Nagy Richard mondja – a változtatás egyértelműen a Mi Hazánk érdeke, mivel a javaslat szerint mindössze három kerületben kell polgármester-jelöltet állítania a fővárosi listához. Ez persze a Fidesznek is kapóra jöhet, hiszen a módosítás nyomán sokkal töredezettebb lehet a közgyűlési ellenzék és akár olyan szereplők is bejuthatnak, mint a fővárosban népszerű Magyar Kétfarkú Kutya Párt vagy éppen a Mi Hazánk.

A rendkívüli ülésnap „előélete” is érdekesen alakult: hétfőn Kocsis Máté fideszes frakcióvezető kezdeményezte azt Kövér László házelnöknél arra való hivatkozással, hogy az „Állami Számvevőszék 2022-es éves szakmai beszámolóját meghallgassák és megvitassák”. Vagyis akkor még nem volt szó a választási szabályokról. Csak másnap derült ki, hogy a házbizottság napirendre vette nemcsak a közgyűlési választással, hanem az országos választással kapcsolatos szabályokat is. Az együttes tárgyalás jelentheti azt is, hogy az kormánytöbbség az egyiket elfogadja, a másikat viszont leszavazza.

A DK képviselője, Kálmán Olga úgy értelmezte a javaslatot, hogy a Mi Hazánk „strómansága” mögött a Fidesz akarja úgy átírni a fővárosi választást, hogy „ha az ellenzéki pártok közös főpolgármestert akarnak indítani, akkor közös listát is kell állítaniuk”. A Mi Hazánk javaslata alapján ugyanis egy ellenzéki párt csak akkor indíthat saját fővárosi listát, ha indít főpolgármestert vagy három helyi polgármester-jelöltet. A DK egyébként közös ellenzéki listát akar Budapesten, az ellenzék legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja szerint ugyanis csak így lehetne elvenni a Mi Hazánk által benyújtott, de a Fidesznek kedvező módosító javaslat élét.