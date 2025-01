Az elmúló jövő

A Klubrádióban immár több mint három éve fut a Preambulum című - hetente jelentkező - műsorsorozat. Ennek századik adásában - éppen egy éve - a műsor egyik vendége egy jelenkori brit alkotmányjogi tankönyv mottóját idézte fel. E mottó egy - a maga egyszerűségének nemességével tündöklő - rövid idézet volt, méghozzá nem mástól, mint magától II. Erzsébet brit királynőtől, és eredeti formájában így hangzott: The British constitution is always puzzling.