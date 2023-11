P. L.;

2023-11-28 22:04:00

Vitézy Dávid: A MÁV nem cáfolt semmit, csak próbálta védeni a védhetetlent

Akkor most valaki füllent.

A MÁV cáfolni próbálja a délelőtti posztomat és még sajtóközleményt is kiadtak: szerintük a Szeged-Röszke vonalra nem is a Budapest-Lajosmizse vonalról csoportosítottak járművet, ott baleset okozza a járműhiányt. A valóság elég nyilvánvalóan nem ez - olvasható Vitézy Dávid viszontválasza a Facebookon, miután az állami vasúttársaság azzal vádolta meg, hogy fake news-t terjeszt.

Mint megírtuk, a korábbi közlekedési államtitkár ismét élesen bírálta a kormányzati közlekedéspolitikát: közlése szerint olyannyira nincs üzemképes dízel járműve a MÁV-nak, hogy az újranyitott Szeged-Szabadka vonalra Budapest elővárosából vittek el egy motorvonatot, ezzel elviselhetetlenre növelve a zsúfoltságot az amúgy is rémes állapotokkal sújtott lajosmizsei elővárosi vonalon. A MÁV ezt közleményben tagadta, a Szeged-Szabadka vonalra egyetlen jármű sem került átvezénylésre a lajosmizsei vonalról - írták.

Vitézy Dávid most azt közölte: „a ma a Szeged-Röszke vonalra vezényelt egyetlen motorvonat, a 416 015 pályaszámú, bizony múlt héten még hétfőn, kedden, szerdán és pénteken is a Budapest-Lajosmizse vonalon közlekedett, ahogy korábban a hónap nagy részében is. Utoljára november 24-én, múlt pénteken közlekedett a vonalon (...) - utána került a déli határra. A Budapest - Lajosmizse vonalról a hiányzó jármű miatti zsúfoltságról megosztott fotó pedig most hétfői volt, miután elvitték”.

Vitézy Dávid szerint ez akkor is így lenne, ha speciel nem pont innen vitték volna a motorvonatot, mivel dízel motorvonatból eddig se volt elég, így ha most elindítottak egy újabb szolgáltatást, akkor még annyi se jut az eddigi közszolgáltatás fenntartására, mint eddig.

Mindehhez hozzátéve a korábbi államtitkár megjegyezte, hogy a nyáron bezárt vidéki vasútvonalakon tartósan marad a buszos üzem, még ott is, ahol sokkal lassabb és a helyiek nyár óta kitartóan kérik a vasúti közlekedés újraindítását, például Komló felé. „Nyilván oda is ”baleset„ miatt nem jut jármű...” - zárta bejegyzését.