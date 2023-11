P. L.;

2023-11-28 16:04:00

Vitézy Dávid kiosztotta Lázárt, mert zsúfolt elővárosi vonalról vittek el motorvonatot a szeged-szabadkaira

A korábbi államtitkár szerint mindent elmond az országos közlekedéspolitikáról, hogy Budapesten és térségében állítanak le minden vasúti beruházást - pont ott, ahol a legtöbb utas és a legnagyobb fejlődési potenciál van. Karácsony Gergely és két másik polgármester ténykedését is bírálta.

Olyannyira nincs üzemképes dízel járműve a MÁV-nak, hogy az újranyitott Szeged-Szabadka vonalra Budapest elővárosából vittek el egy motorvonatot, ezzel elviselhetetlenre növelve a zsúfoltságot az amúgy is rémes állapotokkal sújtott lajosmizsei elővárosi vonalon - írta Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár a Facebookon.

Vitézy Dávid arról számolt be, hogy a Budapest - Lajosmizse vasútvonalon egy vágányon, 40 km/h-s sebességkorlátozás mellett, óránként járnak a szerelvények, tolonganak rajtuk az emberek. A vonal korábbi években megtervezett fejlesztését karöltve akadályozza a XVIII. kerület DK-s és Gyál fideszes polgármestere, közben pedig a közlekedési kormányzat még a meglévő járműveket is vidékre csoportosítja - ismertette a problémát a korábbi államtitkár, s úgy vélekedett:

Vitézy Dávid szerint szimplán be kellett volna ismerni, hogy a magyar vasúti járműpark állapota nem teszi lehetővé az újranyílt délvidéki vonal részleges üzemeltetését és az egészet rá kellett volna bízni a szerb vasútra. „Szégyen vagy sem, ez van - mi ezt is terveztük egy éve ilyenkor” - fogalmazott, hozzátéve, ettől még persze új járművek beszerzése mihamarabb szükséges lenne, de ez pénz és szándék esetén is évekig tartana. „Jelenleg pedig úgy tűnik, egyik sincs meg” - zárta bejegyzését.

Amint arról beszámoltunk, nyolc év után újraindult a személyszállítás a Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka vasúton. Az első járaton ott volt Lázár János építési és közlekedési miniszter, Pafféri Zoltán, a MÁV első embere és Mosóczi László, a MÁV-Start vezérigazgatója is. A vonat végül hét perc késéssel indult el Szegedről, és fél nyolc után néhány perccel futott be Szabadkára. Napi öt pár, azaz tíz járat közlekedik majd a két ország között, ebből négyet magyar, hatot szerb Uzsgyi motorvonat szolgál ki.