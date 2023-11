M.A.;

Izrael;Hamász;Gázai övezet;tűzszünet;Katar;túszok;

2023-11-29 11:01:00

Előzetes megállapodás születhetett Izrael és a Hamász között, ismét meghosszabbítanák a fegyverszünetet

A Hamász állítólag már jelezte, hogy egy négynapos hosszabbításra is hajlandó. Benjamin Netanjahu leszögezte, a tűzszünet végeztével Izrael folytatni fogja a gázai háborút.

Előzetes megegyezés született Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet között a fegyverszünet további két nappal történő meghosszabbításáról, a jelenlegi feltételek mellett – írja a The Guardian az Al-Araby Al-Jadeed cikke alapján, a lap erről meg nem nevezett egyiptomi tisztségviselőktől értesült.

Bennfentes izraeli források eközben a Haaretz-cel közölték, vizsgálják a további hosszabbításról szóló javaslatot, azt azonban nem erősítették meg, hogy meg is egyeztek volna az ügyben. A figyelem most Katarra irányul, eddig ugyanis a közel-keleti ország közvetítette a felek közti, eddigi tűzszünetet eredményező tárgyalásokat is.

A Hamászhoz közel álló, ugyancsak névtelen forrás az AFP-nek azt mondta,

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Welt TV német csatornának nyilatkozva leszögezte, Izrael a tűzszünet végeztével folytatni fogja a gázai háborút, hogy elpusztítsa a Hamászt. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy az érvényben lévő fegyvernyugvás meddig hosszabbítható meg.

– jelentette ki az MTI szerint, hozzátéve, amint ez megtörtént, folytatják a harcot.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a terroristák a legszörnyűbb gyilkosságokat követték el, így abszolúte nincs más választásuk, mint a Hamász elpusztítása. Netanjahu azt ígérte, a hadsereg mindent megtesz annak érdekében, hogy megkímélje a polgári lakosságot.

A Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, ahol 1200 embert, többnyire civileket gyilkoltak meg, mintegy háromezret megsebesítettek és körülbelül 240 embert elraboltak. A gázai hatóságok szerint az október 7-én indult háborúban már több mint 15 ezer civil halt meg az övezetben, és mintegy 36 ezren megsebesültek. További nagyjából 7000 ember hollétéről pedig semmit nem lehet tudni.

A fegyverszünet kezdete óta az Associated Press összesítése szerint a Hamász 60 izraeli és 21 külföldi túszt engedett szabadon. Korábban a terrorszervezet négy másik embert engedett el, az izraeli hadsereg pedig egyet mentett ki. Két túszt holtan találtak Gázában. Azt továbbra sem tudni, pontosan hány embert tartanak fogva a Gátai övezetben, és ők milyen egészségi állapotban vannak.