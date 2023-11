Forgács Iván;

Magyarország;egészségügyi reform;

2023-11-29 14:13:00

„Az egészségügy gondjai ördögi problémák”

Még mindig nem mondhatjuk, hogy az egészségügy összeomlott, de egyre jobban korrodálódik, az építmény recseg-ropog – állítja Balkányi László, aki gyakorló belgyógyászként, gasztroenterológusként kezdte pályáját, majd érdeklődése az egészségügyi rendszerek felé fordult, hosszú évekig dolgozott az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központban, és most afféle orvosi tudásmérnöknek tartja magát.

Kórházi osztályokat zárnak be, arról érkeznek hírek, hogy egyes szolgáltatások nem mindenhol elérhetők. A orvosok fizetésemelése ugyan szükséges lépés volt, de önmagában nem jelent megoldást. Már csak azért sem, mert a várakozással ellentétben kevéssé ösztönzi a jobb teljesítményt. Szomorú erről beszélni, de sok orvost a paraszolvencia hajtott, és ők most hátradőltek – hangzik el abban a videónterjúban, amelyet Balkányi László belgyógyásszal, az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ volt munkatársával készítettünk.

A magyarországi egészségügy – emlékeztet Balkányi László – már régóta megérett a mélyebb reformokra, de hosszú távú programokról lenne szó, nagyon körültekintően kell haladni. Nagyon bonyolult rendszerről van ugyanis szó, egy színes fonalgombolyaghoz lehetne hasonlítani, amelynek a szálait 4-5 macska húzza. Rengeteg ismeret gyűlt össze, az orvoslás mára szakmákra esett szét. Egyes problémákat tradicionálisan hordozunk, ilyen például az intézményrendszer korszerűtlensége, a piramisrendszer vagy az, hogy a közegészségügy nem igazán elismert terület. Ehhez Balkányi László szerint a rendszerváltás óta több új, vízszintes nehézség járult. A gazdasági válságok komolyan érintették a területet, a Covid-járvány újabb szervezeti hiányosságokra világított rá, a középnemzedék jelentős része külföldre távozik, hiányszakmák alakulnak ki.

Részlet a videóinterjúból

Az Orbán-kormány válasza minderre a központosítás, az ellenőrzés fokozása, miközben csökken a költségvetésből a területre fordított források aránya. Egy egészségügyi államtitkár első feladata az lenne, hogy maga köré ültesse az egyes területek legjobb szakembereit, és addig ne álljanak fel, amíg a legfontosabb kérdéseket, köztük a transzparenciát, a minőségbiztosítást és a teljesítménykövetést illetően nem jutnak egyetértésre. Ezután a konkrétumok kidolgozását már a szakmára lehet bízni. Az orvostársadalom készen áll a változtatásokra, és egyre több javaslattal áll elő. Balkányi is részt vett a Konszenzus az Egészségért Kör Szakértőinek munkájában. Kincses Gyula elnöksége alatt a Magyar Orvosi Kamara aktivizálódott, és a most megválasztott új vezetés is a progressziót képviseli.

