Vas András;

választás;Budapest;Országgyűlés;Magyar Államkincstár;László Róbert;választási törvénymódosítás;Mi Hazánk Mozgalom;

2023-11-30 06:05:00

László Róbert: kizárt, hogy a Fidesz támogatná a parlamenti voksolás arányosabbá tételét

Rendkívüli ülésen tárgyalja ma a parlament a Mi Hazánk két, választásokkal kapcsolatos javaslatát.

– A Mi Hazánk országgyűlési választásokkal kapcsolatos határozati javaslatát még ha el is fogadják, a tartalmáról fölösleges beszélni, ugyanis kizárt, hogy a kormányoldal hajlandó volna arányosabbá tenni a választási rendszert – mondta lapunknak László Róbert, a Political Capital választási szakértője a parlament mai, rendkívüli ülésnapjára beterjesztett két, mi hazánkos módosító javaslatról. Ezekből az egyik az országgyűlési választási rendszert írná át.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, az Országgyűlés a fideszes Kocsis Máté kezdeményezésére elvileg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tavalyi beszámolója miatt ül össze, ám sokkal nagyobb a jelentősége a Mi Hazán ülésnapra benyújtott két módosítójának, melyek átírnák a fővárosi önkormányzati választás, illetve a parlamenti voksolás szabályait.

Budapest esetében a szélsőjobb párt visszaállítaná a 2014-ig érvényes, s akkor mindössze négy hónappal a helyhatósági választások előtt a kormánypártok kezdeményezésére és érdekében eltörölt listás voksolást. Jelenleg a főpolgármester és a 23 kerületi polgármester mellett 9, kompenzációs listáról bekerülő képviselő alkotja a közgyűlést, ebben a rendszerben a Mi Hazánknak vélhetően nem jutna mandátum, s jelen állás szerint a kerületi voksolások eredményeként a Fidesz-KDNP is kevesebb képviselői helyhez jutna, így a kormánypártok szempontjából is előnyös lehet a változtatás. A parlamenti választási rendszert pedig német mintára alakítaná át a szélsőjobb formáció: ez alapján egy adott párt által elért mandátumszám a listákra leadott szavazatok arányától függene, mégpedig úgy, hogy az adott jelölőszervezet által megszerzett listás mandátumok számát csökkentené az adott párt egyéni körzetben nyert mandátumszáma, megakadályozva, hogy egy politikai formáció túlnyerje magát az országos listán elért mandátumarányához képest. Ennél a választási rendszernél a Fidesz-KDNP-nek egyszer sem lett volna kétharmados többsége az elmúlt 13 évben.

László Róbert szerint a Mi Hazánk két módosítóindítványa között óriási a különbség,

– Nem az a kérdés, melyik rendszer a jobb, a mostani, amikor a kerületi polgármesterek adják a közgyűlés nagyobb részét, vagy a 2014 előtti listás, ugyanis mindkettő mellett lehet érdemben érvelni – magyarázta a választási szakértő. – Sokkal fontosabb, hogy a Fidesz, ahogyan már oly sokszor, ezúttal is alig fél évvel a választás előtt nyúl a törvényhez. 2014-ben mindössze négy hónappal a voksolás előtt tette Tarlós István közgyűlési többsége érdekében, ezúttal viszont éppen Karácsony Gergely főpolgármester többségét akarják megtörni. Kezükre játszhat, hogy 2019-el ellentétben most nem olyan magától értetődő az átfogó ellenzéki együttműködés, és Budapesten az eddig rendre önállóan induló Magyar Kétfarkú Kutyapárt is jóval erősebb, mint országosan, sőt, a küszöböt átlépve a Mi Hazánk is mandátumot szerezhet, amire a hatályos rendszerben nincs esélye.

Noha a Mi Hazánk azzal fenyegetőzik, hogy a határozati javaslatot csak összevont, együttes vitán engedi tárgyalni a fővárosi választási rendszer hasonló módosításával, ellenkező esetben visszavonja a budapesti voksolással kapcsolatos indítványát, László Róbert szerint ennek nincs jelentősége.

– A Fidesz számára a zavarkeltés a legfontosabb, ha akarják, úgyis a képviselők elé kerül a fővárosi választás átalakítása – jegyezte meg. – Persze, a jelen helyzet kedvez nekik, hiszen ahogyan 2020-ban Volner János nevéhez fűződik az országos listaállítás feltételeinek szigorítása, úgy ezúttal a Mi Hazánk a kormánypártok trójai falova. Ha viszont mégis visszavonnák az indítványt, bármelyik kormánypárti képviselő újra beterjesztheti, akár változtatás nélkül is, s a kétharmad meg is szavazza, ha ez a feladat.