Karácsony Gergely;Tarlós István;Fővárosi Közgyűlés;törvényjavaslat;Mi Hazánk Mozgalom;listás szavazatok;

2023-11-23 16:10:00

Tarlós István nem támogatná, hogy tisztán listás rendszerben válasszák meg a Fővárosi Közgyűlés tagjait

A volt főpolgármester szerint egyértelmű, hogy a főpolgármestert és a polgármestert közvetlenül kell választani.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Mi Hazánk kedden benyújtott törvénymódosító javaslatában azt kezdeményezte, hogy a fővárosi közgyűlés megválasztásakor – a 2014-ig alkalmazott szabályoknak megfelelően – ismét a listás szavazatok arányának megfelelően osszák el a mandátumokat.

A Szabadi István által jegyzett előterjesztés szerint visszaállítanák a Fővárosi Közgyűlés korábbi, listás rendszerét, amelyet 2014-ben épp a Fidesz változtatott meg, Addig csak is kizárólag így lehetett bekerülni a testületbe, azonban a módosítás után a kerületi polgármesterek is a közgyűlés tagjai lettek. Az ellenzéki politikus érvelése értelmében egy igazságosabb és arányosabb választási rendszer jönne létre.

A fővárosi közgyűlés arányos, listás választása nem csak a Mi Hazánknak, de az „ellenzéki összefogáson” kívüli pártoknak, így a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is kedvezne, amelynek ráadásul magasabb támogatottsága is lehet Budapesten, mint a radiális jobboldalnak – állapította meg kérdésünkre Mikecz Dániel politológus.

„A tisztán listás rendszert a magam részéről nem támogatnám”

Tarlós István, aki 2010-2019 között, két ciklusban volt főpolgármester - azaz, a korábbi listás rendszerben és a jelenleg hatályos választási szisztémában is győzött az atv.hu kérdésére kijelentette, hogy a tisztán listás rendszert a maga részéről nem támogatná.

A volt főpolgármester azt mondta: az önkormányzati rendszerben általában is inkább az egyéni választással szimpatizál, „az pedig egyértelmű, hogy a főpolgármestert és a polgármestert közvetlenül kell választani”.

Tarlós István felhívta a figyelmet az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló testületének az ajánlására, mondván, a Velencei Bizottság nem javasolja, hogy egy évvel a választások előtt változtassanak a választójogi törvényen. Kérdés tehát, hogy szabad-e, lehet-e 2024 júniusa, az önkormányzati választások előtt még a szabályokon változtatni - mondta.

Karácsony Gergely főpolgármester erős szavakkal bírálta a Mi Hazánk javaslatát a közösségi oldalán. „Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a fővárosi közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra” – írta, hozzátéve: 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elverni az ellenzékét. „Most szólok: nem fog menni” – jelentette ki a főpolgármester.