Tüntetőleg távozott több külügyminiszter, amikor Szergej Lavrov beszélni kezdett, Szijjártó Péter még külön is tárgyalt vele Szkopjéban

A lett, a litván, az észt, a lengyel és az ukrán tárcavezető is kivonult a teremből.

Több külügyminiszter is felállt és távozott a teremből az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ülésén, amikor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszélni kezdett – vette észre az rtl.hu. Ezzel szemben Szijjártó Péter külügyminiszter még kétoldalú megbeszéléseket is folytatott az orosz tárcavezetővel Szkopjéban.

Az MTI összefoglalója szerint Lavrov a miniszteri szintű tanácskozáson egyebek mellett azt mondta, a Nyugat hibrid háborút folytat Oroszország ellen, az Európai Unió pedig „erőszakos politikai projektté” vált. Szerinte az EBESZ a szakadék szélén áll, a Nyugat pedig elpusztította a szervezet újraélesztésének lehetőségét.

