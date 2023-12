P. L.;

Fidesz;ellenzék;Facebook;propaganda;kampányköltések;

2023-12-01 11:59:00

Csak a tavalyi 50 napos kampányidőszakban 3 milliárd forintot herdált el a magyar poltikai elit a Facebookon

A pénzköltési adatokat jellemzően toronymagasan vezetik a Fidesz-közeli oldalak és személyek.

A Meta nyilvános hirdetési adatbázisa precízen illusztrálja, milyen magasról tesz a magyar politikai elit a saját maga által meghatározott kampányfinanszírozási szabályokra, nevezetesen arra, hogy a hatályos törvények szerint egy 50 napos kampányidőszakban jelöltenként maximum 6 millió forintot lehetne költeni politikai marketingre - derül ki a Telex cikkéből.

A Meta Ad Library 2019 tavasza óta gyűjti a facebookos fizetett posztokat, ebből egyebek között kiderült az, hogy a magyar hirdetők összesített költéseinek száma mostanra átlépte a 10 milliárd forintot, ennél is beszédesebb adat azonban, hogy ebből a 10-ből 3 milliárdot a tavalyi választási kampány másfél hónapjában sikerült eltapsolni.

Ennyi kampányra elherdált pénzzel európai viszonylatban is komoly tényezőnek számít a magyar politika. Euróba átváltva 26,5 milliós összegről van szó, ezzel toronymagasan többet költenek a magyarországi hirdetők az összes szomszédos országnál, sőt, egész Közép- és Kelet-Európánál is. Érdemes mindemellé hangsúlyozni, hogy ez csak a költések többé-kevésbé átlátható része: a politikai kommunikáció összes többi platformja még ennél is sokkal átláthatatlanabb. Az ráadásul a facebookos hirdetéseknél is csak sejthető, hogy honnan jön az a tetemes összeg, amit elszórnak.

A legtöbb pénzt szponzorált posztokra költő oldalak 2019. április 15-e és 2023. november 27-e közötti időszakra kiterjedő listáját mindenesetre a Magyarország Kormánya Facebook-oldal vezeti 645 millió forinttal, őt követi a Fidesz oldala 488 millió forinttal, majd az Aktuális nevű törölt propagandaoldal következik 297 millió forinttal. A toplistában megtalálható több, megafonos beszélőfej (Deák Dániel, Trombitás Kristóf, Déri Stefi, Rákay Philip) oldala is. Kormánykritikus beállítottságú oldalból nem sok akad a lista elején, de 6. helyre került például az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki szócső, 228 millió forinttal.

Az adatokból az tűnik fel, hogy egyrészt a listának körülbelül felét elfoglalják a megafonos propagandisták és a fideszes média egyéb képviselői, de az is érdekes, hogy látványosan sok a toplistában az olyan oldal, amit azóta már töröltek, vagy a tavalyi választás óta inaktívvá váltak.

Mindenesetre, amennyiben összevonjuk azokat az oldalakat, ahol ugyanaz a forrás szerepelt a számla kifizetőjénél, az látható, hogy a legtöbbet toronymagasan a Megafon herdált el, 1 milliárd 358 millió forintot. Őket követi a Fidesz 973 millió forinttal, a "dobogó" harmadik fokára pedig Magyarország Kormánya került 684 millió forinttal. Az első ellenzéki szereplő 501 millió forinttal az Ezalényeg.hu. A tíz legnagyobb hirdető adja össze a reklámpénzek nagyjából 60 százalékát, a pénzes hátszelet tekintve körülbelül háromszoros fölényben vannak a Fidesz szócsövei.

Aránykülönbség egyedül a konkrét politikusok oldalainál figyelhető meg: itt az látható, hogy a legtöbbet - 229 millió forintot - Márki-Zay Péter költötte. Utána következik Orbán Viktor 171 millióval, majd Karácsony Gergely 156 millióval, Dobrev Klára 128 millióval, Dúró Dóra pedig 110 millióval. Amint arra a Telex megjegyzi, szintén beszédes, hogy valamennyien lemaradnak az olyan, megafonos beszélőfejek mögött, mint például Deák Dániel, akinek az oldalára egymagában 254 millió forintot szórtak el.