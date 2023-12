nepszava.hu;

2023-12-02 17:00:00

Ismét Békéscsabán dőlt meg a hazai melegrekord

A korábbi előrejelzések most nem tévedtek, délkeleti országrészünkben szinte tavaszi idő volt, míg másutt havazott vagy havas eső esett, Ausztriában pedig valósággal tombolt a tél, akadályozva a közlekedést és az áramellátást is.

A várakozásoknak megfelelően 18 fokig emelkedett a hőmérséklet a délkeleti tájakon, vagyis megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. Az eddigi rekord 17,4 fok volt, amit 1959-ben Békéscsabán mértek – írja Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), megjegyezve, hogy Délkeleten tavasz van, míg az ország nagyobb részén téli idő, havazás jellemző, a Dunántúlon ónos eső is előfordul.

Ahogy azt pénteken az Időkép is előre jelezte, a déli-délkeleti 18 fokos hőmérséklettel szemben az ország más részei havazással várják a jövő hét közepén érkező Mikulást.

Szombati helyzetjelzésük szerint megérkezett északnyugat felől a mediterrán ciklon hidegfrontja, így a nyugati tájakon egyre többfelé hull a hó, de már északnyugaton is többfelé havazás váltotta fel az esőt. Helyenként néhány centiméteres hótakaró is kialakult. Az északnyugati szél viszont egyre nagyobb területen támad fel, ami helyenként akár hófúvást is okozhat.

Ausztria nagy részén már a tél kellős közepén találhatták magukat szombaton az ott élők vagy az oda látogatók, ugyanis – Vorarlberg és Tirol tartományokban, Felső- és Alsó-Ausztriában egyaránt – közlekedési és áramellátási fennakadásokat okozott az erős havazás, sőt a magashegyi területeken a lavinaveszély-riasztást is a legmagasabb szint közelébe kellett emelni helyi médiajelentések szerint. A hatalmas hótömeg nem csak a vasúti közlekedést bénította meg több helyütt, de számos főútvonal is csak nehezen volt járható, volt, ahol alagutat kellett lezárni egy rövid időre.Hasonló téli időjárást jelentettek egyébként Svájcból, ahol több két tucatnyi induló és érkező repülőjáratot kellett törölni, de Csehország is küszködött a havazással.