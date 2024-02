Doros Judit;

polgármester;Tiszabura;tűzifa;indulat;

2024-02-07 16:00:00

Tűzifa lobbantotta fel az indulatokat Tiszaburán

Későn érkezett a szociális tűzifa, s az elosztása igazságtalan volt – mondták az ország egyik legszegényebb falujában. Sokan loptak is a rakományból, így még kevesebb jutott a rászorulóknak.

„Életvitelszerűen nem a településen lakik. Kérelmében valótlan adatokat közölt. Nem csatolt jövedelemigazolást” – ezekkel az indokokkal utasította el a tiszaburai önkormányzat ügyrendi bizottsága több mint húsz helyi roma család szociális tűzifára vonatkozó kérelmét. Találkoztunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei faluban olyannal, aki szerint az elutasítottak többségének mindössze annyi volt a „bűne”, hogy lájkolt a közösségi oldalon egy, a helyi polgármestert bíráló megjegyzést, vagy épp maga tett közzé olyat.

Úgy tűnik, ebben a zömmel hátrányos helyzetű, romák lakta faluban kurzusoktól függetlenül gond van a szociális tűzifával. Lapunkban öt évvel ezelőtt írtuk meg, hogy az előző polgármester regnálása alatt annak húga vásárolta fel az egyébként ingyen járó fát olyanoktól, akik a meleg helyett inkább a pénzt választották, amit a másfél köbméter fáért cserébe kaptak. A közel háromezer fős településen két Tüzép-telep is működik, ott jártunkkor arról számoltak be a helyiek, hogy itt egy köbméter tűzifa nagyjából 50 ezer forintért kapható. Ez az országos átlagnál magasabb, miközben az itteniek keresete jellemzően az alacsony közmunkabér vagy épp a családoknak járó szociális támogatás.

Volt, akit tavaly ősszel azzal az indokkal utasított el az önkormányzat, hogy vállalkozó, ezért nem jár neki a szociális tűzifa támogatás, ugyanakkor a helyiek bőven tudnak olyan itteni vállalkozóról, aki kapott a fából, tehát nála ugyanez nem volt kizáró ok. Tiszaburán azért sem könnyű igazságot tenni, mert van olyan családi ház, ahol több generáció él együtt, de külön-külön háztartást visznek. Így előfordult, hogy a családok külön-külön beadták a kérelmét a támogatásra, s elutasították mindannyiukat, arra hivatkozva, hogy nem valós adatot osztottak meg az ingatlanról.

– A szállítmány egy része már novemberben megérkezett a faluba, és hetekig ott volt felhalmozva a legnagyobb hidegben a közösségi ház udvarán, ami a polgármester rokonának tulajdona. A fa szétosztása azonban csak január első napjaiban kezdődött meg – panaszkodott az egyik helyi férfi. Szavai szerint sokan ezért

Kimentünk a falu egyik szélső utcájában lévő területre, ahol helyi közmunkások éppen a hatalmas hasábokat pakolták fel egy teherautóra.

– Miért nem kalodába rakjátok? Úgy legalább látszódna, hogy tényleg megkapja mindenki az 1,1 köbmétert. Ha csak így feldobáljátok a platóra, akkor lehet, hogy valakinek kevesebb jut – szólt oda a rakodóknak Nagy Roland. Róla gyorsan kiderült: nem tartozik a polgármester támogatói közé, és több más társával együtt azt szeretné, ha az idén esedékes helyhatósági választásokon már egy másik jelölt nyerne. Jöttünkre hamarosan riasztották az utca túloldalán lakó polgármestert, ifjabb Farkas Lászlót, akiről lapunkban 2022. szeptemberében megírtuk: közreműködésével „buktatták le” a vesztegetéssel gyanúsított Agócs Jánost, az Országos Roma Önkormányzat hajdani elnökét, akinek Farkas akkoriban az egyik helyettese volt. A polgármester szerint a szociális tűzifát még soha nem osztották ki ilyen demokratikusan, mint most, hiszen a 700 köbméterből több mint hatszáz helyi család kapott. Szavaiból kiderült: a közösségi ház területe ingyenes bérleti szerződéssel használható, vagyis a húga egy fillért sem kapott azért, hogy két hónapig az udvarán tárolták az előzetesen megrendelt tűzifát. Kalodába pedig azért nem rakják, mert háromszor annyi ideig tartana a fel-, és lepakolás, mint így. A teherautó platóján narancssárga festékkel kijelölték az egy köbméternyi magasságnak megfelelő területet, a közmunkások addig pakolják a fát, amíg azt elérik.

Azt viszont elismerte: valóban gond volt a kérelmek elbírálásánál, hogy egy családi házba több háztartás is be van jelentkezve. Ezt úgy próbálták orvosolni, hogy megkeresték az érintetteket, egyezzenek meg, melyikük nevén adják be újból az igénylést, figyelve, hogy egy címről csak egy kérelmező legyen.

A novemberben és decemberben megérkezett rakományokat a polgármester szerint azért sem lehetett gyorsan szétosztani, mert az utolsók között kapták meg a támogató szerződést a szaktárcától, a folyamatot pedig később az is lassította, hogy a faluban kevés a fizikailag jó állapotban lévő, hadra fogható munkás. Ráadásul hiába őrizte kamera az érintett közteret, szinte minden éjjel megdézsmálták a fagúlákat, így még a kevésből is kevesebb jutott a rászorulóknak.