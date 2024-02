Batka Zoltán;

Fenyő-gyilkosság;

2024-02-08 06:51:00

Csütörtök reggel dönt a bíróság, hogy bűnös-e vagy ártatlan Gyárfás Tamás médiavállalkozó a Fenyő-ügyben

Három nap híján pontosan 26 év után első fokon pont kerülhet a 90 évek egyik legsúlyosabb gyilkossági ügyére, a Fenyő-gyilkosságéra.

Bő negyedszázaddal ezelőtt, 1998. február 11-én, 17 óra 50 perckor a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjában Jozef Rohác, a szlovák-magyar alvilág legfoglalkoztatottabb, profi bérgyilkosa odalépett lapunk volt tulajdonosa, Fenyő János Margit körúton a pirosban várakozó Mercédeszéhez, majd egy hangtompítós Agram 2000-es géppisztollyal szitává lőtte a kocsijában ülő vállalkozót, aki azonnal meghalt.

Ezután a géppisztolyt egy autó alá dobta, majd a 4-6-os villamoson álldogáló emberek százai szeme láttára elsietett a helyszínről.

Természetesen a bandaháborúkban bővelkedő kilencvenesekben ennél jóval több embert érintő alvilági leszámolások is voltak, ám Fenyő János – bár a vállalkozó szerette a gengszteres külsőségeket, nem ritkán pisztollyal az övében is mutatkozott – a valóságban soha nem volt gengszter, nem volt a honi alvilág tagja, ő volt a maffiaháború egyetlen, „civil” célpontja, másfelől mint az ország meghatározó médiavállalkozója, Fenyő volt a maffiagyilkosságok legmagasabb rangú áldozata.

A sokáig sem végrehajtó sem felbujtó nélküli gyilkosságról kezdettől fogva sejthető volt, hogy profi bérgyilkosság volt, amelyet a szervezett alvilág katonái hajtottak végre, így a támadás előtt Fenyőt napokon át követték, alaposan feltérképezték a mozgását, majd ezt követőn hajtotta végre Jozef Rohác a halálos ítéletet.

Portikot időközben a Prisztás-gyilkosság ügyében 16, a négy áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás miatt 13 évre ítélték jogerősen. Emellett nemrégiben első fokon 20 évre ítélték Lakatos Csaba fogathajtó elleni merényletben. Gyárfás Tamás ellenben jó ideje szabadlábon védekezhetett, így a csütörtöki tárgyalásra is szabad lábon érkezik.

Az ítélethirdetés rendkívüli biztonsági körülmények között fog történni, így a hallgatóság előre láthatóan több biztonsági átvizsgálás után mehet csak be a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermébe, ahol várhatóan a döntés után órákon át fogja a bíró indokolni a döntését.

A Fenyő gyilkosság, a kilencvenes évek más maffiás ügyeihez hasonlóan sokáig a „döglött ügyek” közé tartozott, így a rendőrség két évtizeden keresztül rendőrség sem végrehajtót, sem felbujtó-megrendelőt nem tudott megnevezni. Ugyanakkor a városi pletyka gyakran felkapta, hogy a kíméletlen, törtető üzletemberként ismert Fenyő legnagyobb ellenlábasa, riválisa, a NapTV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás volt a merénylet megrendelője.

A Gyárfás körüli gyanú 2005-ben kezdett sűrűsödni, amikor Portik volt anyósa H. R. Judit 2005-ben a rendőröknek elmondta, hogy Portik bérelt ingatlant Gyárfástól. Később a Gyárfás egy ingatlant is cserélt Portikkal. Mivel Portikról akkor már régen tudta a rendőrség hogy a magyar szervezett alvilág vezető szereplője volt, aki komoly alvilági tűzerő felett is rendelkezett, így az úszószövetségi elnök környezetében nemcsak indítékot találtak a rendőrök, de lehetséges végrehajtót is.

2013-ra a helyszínen hagyott sapka DNS nyomai alapján a rendőröknek sikerült bebizonyítani, hogy Jozef Rohác ölte meg Fenyő Jánost. A szlovák bérgyikost 2011-ben kapcsolták le, 2013-ban vádat emeltek ellene, majd 2017-ben jogerősen életfogytiglanra ítélték a médiamágnás megöléséért.

Miután Rohác más ügyben is Portik parancsára gyilkolt így a Fenyő gyilkosság kapcsán is a végrehajtói oldalon képbe került az egykori olajmaffiózó.

Közben, 2017- ben a rendőrségen tanúvallomást tett az ismert biztonsági cégeket üzemeltetett, éjszakai életben ismert vállalkozó Tasnádi Péter, aki szerint Gyárfás 1997 szeptemberében egy fővárosi hotelben megbízta őt Fenyő megölésével, és ezért több részletben 12 milliót fizetett Tasnádinak. Tasnádi azonban a vád szerint sem hajtotta végre a gyilkosságot, valóságban nem is volt bérgyilkos ismerőse, a magát médiában is előszeretettel „keresztapának” ábrázoló Tasnádi szimplán csak blöffölt Gyárfásnak, majd lehúzta pénzzel a vállalkozót. Mivel Tasnádi nem hajtotta végre a megbízást, a csalási ügy pedig elévült, így a rendőrök akkor napirendre tértek az utóbbi időben vloggerként is aktív Tasnádi vallomása fölött.

Ám a vád később a Tasnádi-féle történetet is közvetett bizonyítékként beépítette az ügybe, mondván, hogy ez is bizonyította, hogy Gyárfás törekedett a nagy vetélytárs Fenyő likvidálására.

Portik 2003 és 2004 között többször is találkozott Gyárfással, beszélgetéseiket pedig titokban rögzítette, ezeken az olajvállalkozó Gyárfásnak célozgatott a Fenyő-ügyről, amelyekre azonban a vállalkozó kitérően reagált.

Ezt követően a rendőrség 2018 áprilisában állította elő Gyárfás Tamást, majd 2019. július 30-án a Fővárosi Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölésre való felbujtásért vádat emelt ellene. Az ügyészség szerint Gyárfás és Fenyő között kibékíthetetlen üzleti, majd emberi ellentét volt, így Fenyő lapunkat, a Népszavát Gyárfás lejáratására használta fel. Az ügyészség úgy véli, Fenyő a cikkezéseivel súlyos presztízsveszteséget okozott Gyárfásnak. A vádhatóság szerint Portik motivációja ellenben nem a pénz volt, hanem a Gyárfásnak tett szívességgel akarta lekötelezni magának egy életre a befolyásos médiavállalkozót.

A több mint félszáz tárgyalás során Gyárfás Tamás részletes vallomást tett, melyben tagadta, hogy elkövette volna a bűncselekményt és azóta is ártatlannak vallja magát.

A védelem szerint ugyan Gyárfásnak és Fenyőnek voltak ellentétei, ám ezek a merénylet előtt jóval rendeződtek, olyannyira, hogy Gyárfás és Fenyő egy újságíróbálon látványosan kezet is fogott egymással. A Tasnádi-féle vallomás egy szimpla mese volt, a konspiráltan készült Portik-Gyárfás hangfelvételeken egyetlen olyan részlet sem hallható, ami azt bizonyítaná, hogy Gyárfás valaha is megbízást adott volna Portiknak. A felvételeken Portik metafórákban, rébuszokban beszél, amelyekre Gyárfás kitérően felelt vagy egyáltalán nem válaszolt.

Az ügyben már tavaly novemberben ítéletet akart hirdetni a bíróság, ám a tárgyalásokon videón bejelentkező, többnyire zavart elmeállapotot tükröző vallomásokat tévő Portik Tamás perelhúzó taktikához folyamodott, így sorra cserélte le a védőit, az új védőnek pedig idő kellett, hogy áttanulmányozza az ügy iratait, így halasztódott februárra a döntés. Legutóbb az utolsó szó jogán való tárgyalási napon Portik fia kávéval öntötte le a tárgyalásra érkező bírót, majd ezt követően elfogultságra való hivatkozással akartak új bírót kérni az ügyben, ám a bíróság nem adott helyt ennek.