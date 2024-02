Hegyi Iván;

2024-02-11

Hegyi Iván: Belső égésű Elton

Ötven évvel ezelőtt Elton John úgy berobbant az Egyesült Államokban, mint Nikolaus August Otto négyütemű belső égésű motorja a XIX. század Németországában. A franciaországi Caen melletti Hérouville kastélyában rögzített Goodbye Yellow Brick Road (Viszlát, sárga köves út) című nagylemeze nyolc hétig állt az amerikai lista élén, és 1974 legkelendőbb albuma volt az USA-ban, ahol a címadó dalt másodikként jegyezték a Billboard magazin „szingli” lajstromában.

„John és a dalszövegíró Bernie Taupin felülmúlták magukat ezzel a dupla lemezzel, amely merész, kalandos és rendkívül szórakoztató” – állapította meg a neves brit zenei hetilap, a Melody Maker.

Pontosabban a görgeteget az 1972-ben felvett Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player (Ne lőj rám, én csak a zongorista vagyok) című nagylemez örökzöld slágere, a Crocodile Rock okozta, amely a szerző-énekes első listavezető számává lépett elő a tengerentúlon meg általában. Az 1975-ben kiadott gyűjteményes album, az Elton's Greatest Hits már tíz hetet töltött a lista első helyén, ezzel máig rekordot tart „odaát” a hasonló nagylemezek, illetve CD-k között.

Szintén 1975-ben történt, hogy a szerző-énekes Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy című albuma a feliratkozás pillanatától a lista élére került, ami megint csak páratlan a Billboard történetében. „Sokkal jobban azonosulok ezzel az albummal, mint bármi mással, amit eddig csináltam" – mondta akkor Elton. – „Mindig is ez lesz a kedvenc nagylemezem."

A Sounds című brit zenei újság 1975 novemberében azt írta: „Senki sem játszott a Los Angeles-i Dodger Stadionban a Beatles 1966-os koncertje óta. Elton John változtatott ezen. S ennek az alkalomnak a megünneplésére gépet bérelt 50 ezer fontért, majd 120 embert repített Kaliforniába.” A lap helyszíni riportjában hozzátette: „Elton húszméteres plakátja lepillant a Sunset Boulevard-ra. Mind a 60 ezer jegy másfél óra alatt elfogyott, azaz minek a plakát a Sunseten?”

Összesen hét listavezető nagylemeze és tíz topszáma volt „odaát” (a That's What Friends Are For című dallal együtt, amelyet Elton John, Gladys Knight, Dionne Warwick és Stevie Wonder – mint „Dionne és barátai” – közösen adott elő 1986-ban). További magaslati kislemezei: Bernie and the Jets (1974), a Lucy in the Sky with Diamonds című Beatles-siker feldolgozása (1975), Philadelphia Freedom (1975), Island Girl (1975), Don’t Go Breaking My Heart (1976, Kiki Dee-vel), Don’t Let the Sun Go Down On Me (1992, George Michaellel), Candle in the Wind (1997).

Az utóbbi dal 1973-ban Marilyn Monroe emléke előtt tisztelgett, majd Diana hercegnő halálakor Elton átdolgozta, és az új változat 14 hétig vitte a prímet az Államokban. Ezzel máig az örök lista 9-10. helyén áll (a kislemez B oldalán a szintén remekbe szabott Something About the Way You Look Tonight hangzott fel).

Mindeddig 56 dala került fel az amerikai listára. Az első a Border Song volt (a 92. helyen 1970-ben), a legjobb tíz közé először a Your Song futott be (8.-ként 1971-ben). A premiertől harminc egymást követő évben szerepelt a top 40-ben a Billboardon, 25 dala járt az első tízben.

Nagy-Britanniában 10 dala és 8 albuma kapaszkodott az élre, 36 száma fordult meg a Top Tenben. Sőt: hat egymást követő évtizedben volt kislemeze a legjobb tízben, ez örök rekord. (Legutóbb – 2021-ben – a Cold Heart című, a Sacrifice-ra és a Rocket Manre épülő remixet jegyezték csúcsközelben.).

S elérkeztünk a Yellow Brick Roadtól a Yellow Brick Roadig. Elton John hasonló című turnéja, amely 2018 szeptemberétől 2023 júliusáig tartott, minden idők második legnagyobb bevételt hozó koncertsorozata volt: a 282 előadás 939,3 millió dollárt termelt. Ennél többet csak Taylor Swift tavaly márciusban kezdődött és ez év decemberében záruló turnéja hoz (már most túllépte az egymilliárd dollárt).

Azért a második hely sem rossz, kislemezként a Goodbye Yellow Brick Road is „ezüstérmes” volt, ugyebár…