Harsányi György;

Ukrajna;hadsereg;személycserék;orosz-ukrán háború;Zaluzsnij tábornok;

2024-02-08 19:49:00

Olekszandr Szirszkijt nevezte ki az ukrán elnök a hadsereg élére

Valerij Zaluzsnij eddigi főparancsnok leváltása hónapok óta a levegőben lógott.

Olekszandr Szirszkijt, a szárazföldi erők eddigi parancsnokát nevezte ki az ukrán hadsereg élére csütörtökön Volodimir Zelenszkij elnök. Valerij Zaluzsnij eddigi főparancsnok leváltása hónapok óta a levegőben lógott, miután közte és Zelenszkij között vita alakult ki arról, hogy a tavalyi ukrán ellentámadás kudarca után milyen stratégiát kövessenek az Oroszországgal vívott honvédő háborúban. Az elnök emellett politikai ambíciókat is tulajdoníthatott a tábornoknak, aki népszerűségben túlszárnyalta őt. Mindez Ukrajna egységének megbomlásával és a külföldi támogatók elbizonytalanításával fenyegetett a szövetséges katonai támogatások elakadása miatt amúgyis válságos időszakban.

- közölte nyilatkozatában Zelenszkij, hozzátéve: azt akarja, "hogy a háború víziója egységes legyen" a front forró pontjain és a vezérkarban. Az elnök megjegyezte, hogy tucatnyi beszélgetést folytatott különböző szintű parancsnokokkal, akik most mind "vezető beosztásokba kerülnek, és a legtapasztaltabb ukrán parancsnok alatt fognak szolgálni". Szavai a vezérkar teljes cseréjét vetítik előre. Az új főparancsnok, Szirszkij érdemeit méltatva azt írta: ő vezette a kijevi védelmi műveletet és sikeres tapasztalatokat szerzett a Harkovi területet felszabadító 2022 őszi offenzívában is.

Elődje, Zaluzsnij leváltásáról január 29-e óta folytak konkrét találgatások, amikor az elnök egy személyes találkozón arra kérte őt, hogy nyújtsa be lemondását, a tábornok azonban ezt nem volt hajlandó megtenni. Az ukrán sajtó eddig Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés sikeres fiatal parancsnokát tartotta legesélyesebbnek a posztra, de mint kiderült, ő ellenezte a váltást.

Zelenszkij a Telegram közösségi oldalán közölte, hogy megköszönte Zaluzsnijnak az ország védelmében két éven át betöltött szerepét, és megbeszélte vele a hadseregben szükséges megújulást és személycseréket, továbbá felajánlotta neki, hogy "továbbra is a csapathoz tartozhat". A tábornok, aki a tavalyi ukrán ellentámadás kudarca után maga is a nyilvánosság elé tárta elképzeléseit arról, Ukrajna hogyan vághatja ki magát a háború menetében kialakult patthelyzetből, most azt írta: "A 2022-es kihívások mások, mint a 2024-esek. Tehát mindenkinek változnia kell és alkalmazkodnia az új realitásokhoz. Nekünk is együtt kell győznünk."