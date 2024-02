Á. B.;Á. Z.;

„Isten, haza = pedofília?” – Repültek a plüssállatok, több ezren tüntettek a Sándor-palotánál Novák Katalin lemondásáért

Maga a köztársasági elnök nem is tartózkodik Budapesten, csütörtökön hivatalos látogatásra Katarba utazott. Donáth Anna Momentum-elnök minden este 6 órára tüntetést hirdetett.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A Belügyminisztérium épülete előtt tartott demonstráció után már több ezer ember indult el át a Lánchídon a Sándor-palota felé arra a tüntetésre, amelyet a Momentum Mozgalom hirdetett meg péntek este 6 órára tiltakozásul az ellen, hogy Novák Katalin elnöki kegyelemben részesítette a a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyeit eltussoló volt igazgatóhelyettesét. A két fő követelés az, hogy a köztársasági elnök mondjon le, az elnöki kegyelmet ellenjegyző Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter pedig – aki a botrány kitörése előtt arra készült, hogy vezetni fogja a Fidesz EP-listáját – távozzon a közéletből.

Az Igazságot a gyermekeknek! felkiáltással tartott tüntetés Facebook-eseményének a tanúsága szerint 885-en jelezték, hogy biztosan részt vesznek a demonstráción, több mint 4300-an pedig azt, hogy érdekli őket, mi történik.

A Lánchídon vonuló tömegben zúgott az „Orbán takarodj, vidd az összes haverod” és a „Mocskos Fidesz" rigmus is. A Budán megtorpanó tömeg a Kossuth-nótát kezdte énekelni.

A Sándor-palota előtt már tízezresre nőtt a tömeg, amelyet jelentős rendőri készültség várt. Orosz Anna, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője nyitotta a felszólalók sorát, aki azt mondta, a szexuális abúzus a legsötétebb verem, amelyből nagyon nehéz kimászni, amikor pedig ezt megtették, akkor Novák Katalin visszalökte őket a mélybe.

A Párbeszéd-frakció tagja arról beszélt, csütörtök este megnézte az RTL az ügyről szóló riportját. Jámbor András áldozatoknak azt üzente, szégyelli magát nem csak a kegyelem miatt, hanem azért is, mert ez megtörténhet. Kifejtette, ártatlan embereket vádolnak meg pedofíliával, miközben a saját haverjaikat felmentik. Akkor is, ha bűnsegédje egy pedofil bűncselekménynek.

Szilágyi Kitti óvodapedagógus azt mondta, neki azonnal jeleznie kell, ha a gyerekeket bántják, kihasználják, vagy esetleg szexuálisan bántalmazzák őket. Ez az egykori bicskei igazgatóhelyettes ezt nem tette meg. „Követeljük, hogy takarodjanak mindig az életből! (...) hogy a pedofil volt igazgató kitüntetését vonják vissza, mert ezért is Orbán Viktor és Áder János a felelős” - fogalmazott. Pető Attila - akit korábban egy pap szexuálisan molesztált - kijelentette, Novák Katalin és Varga Judit elfelejtettek bocsánatot kérni. .

Abban soha nem volt kétségem, hogy romlott ez a rendszer, de a gyomrom forog attól, ami történt - ezt mondta a Momentum Mozgalom elnöke. Donáth Anna szerint Novák Katalin tettestárssá vált, s emiatt le kell mondania. Jelezte, az államfő magyarázattal tartozik a bicskei gyermekotthon áldozatainak. Ezért vagyok baromi dühös - fűzte hozzá. Azonban nincsen egyedül: Varga Judit ugyancsak tettestárs a történtekben. Közölte, egyúttal minden nap este hat órákor demonstráció lesz a köztársasági elnök hivatala előtt.

A beszédeket követően többen plüssállatokat dobtak a Sándor-palota elé.

Maga a köztársasági elnök egyébként nem is tartózkodik Budapesten, csütörtökön hivatalos látogatásra Katarba utazott, ahol katonai tiszteletadás mellett fogadja majd Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír. „Novák Katalin 2023. augusztus 21-én fogadta Katar emírjét a Sándor-palotában, aki akkor viszont-látogatásra hívta az Öböl-menti országba” – írta erről a Sándor-palota.

Ami a Belügyminisztérium előtt tartott tüntetést illeti, azon már kezdésre péntek délután 4 órára több százan jelentek meg. A Takarodjatok! Védjük meg a gyermekeinket! címet viselő demonstrációt az aHang és az Országos Közös akarat tartotta. Megjelentek rajta az MSZP politikusai, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, de egy transzparensen lehetett látni a Fidesz és az Orbán-kormány által szívesen használt jelszó, az „Isten, haza , család” parafrázisát az „Isten, haza = pedofília?” kérdéssel. Több részvevő a pedofil bűncselekmények áldozatait jelképező plüssfigurával érkezett.

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyeit volt igazgatóhelyettesét, K. Endrét 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért hamis tanúzásra, illetve a vallomásuk visszavonására próbálta meg rávenni a pedofíliáért elítélt igazgató, V. János áldozatait. A botrány hatására a köztársasági elnök tanácsadó testületének több tagja is távozott, Orbán Viktor pedig előremenekülve jelezte, hogy alkotmánymódosítást nyújt be, hogy pedofil bűncselekmények elkövetői ne részesülhessenek elnöki kegyelemben. Ez meg is történt.

A Belügyminisztérium épületénél tartott felszólalásában Simkó Edit pedagógus szerint az Orbán-kormány pöcegödörként bűzlik, a felelősök pedig szétszaladtak Sopronbánfalvától Katarig. Úgy vélte, nincsenek pártszínek ebben az ügyben, és mindenkit arra kért, menjen el tüntetni. Történelmi bűn, hogy Novák Katalin és (az elnöki kegyelmet ellenjegyző Varga Judit ezt az ügyet anyaként követte el – fogalmazott.

Az Egységes Diákfront elnökségi tagja pedig azt mondta, bocsánatkérés és kárpótlás jár az áldozatoknak a kormány részéről. Kis Gergő elmondhatatlan undort érez, mivel hétről hétre gyomorforgatóbb ügyek látnak napvilágot, az Orbán-kormány pedig mosolyogva írja alá ezeket.