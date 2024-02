Á. B.;

2024-02-09 17:46:00

„Dögölnél meg!” - Több mint másfél évtizedre fegyházba küldenék a gyerekük halálát okozó csepregi horrorszülőket

A szerencsétlen gyereket nem fürdették, verték, éheztették, órákra bezárták egy műhelybe, mielőtt meghalt volna.

A Szombathelyi Törvényszék különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt súlyos fegyházbüntetést kapott az a házaspár, aki két és fél éves gyerekük halálát okozták – olvasható egy pénteki közleményben.

Az anya 18, az apa 16 év fegyházat kapott, feltételes szabadságra nem bocsáthatók. Öt gyereket neveltek a Vas vármegyei Csepreg településen, azonban egyikük ellátásáról sem gondoskodtak megfelelően, gyakran bántalmazták őket. Így volt ez az elhunyt gyerekkel is, akit gyakran vertek, volt, hogy piszkavasat akasztottak a ruhájába, illetve a nyakánál fogva emelte fel, vagy órákra bezárták egy műhelybe. 2022 januárjától már naponta többször is verték. Halálát megelőző öt napban már nem is fürdették, pelenkáját is napokkal korábban cserélték le. Észrevették, hogy a gyerek rendszeresen leesett ágyáról, de ez nem igazán foglalkoztatta őket.

Így a kisfiú többször töltötte az éjszakát a hideg földön, sérülten, egy pelenkában, ruhanemű nélkül. A verésen kívül éheztették is, amely miatt lesoványodott és egy laikus számára is nyilvánvalóvá váltak a problémákra utaló jelek. A földön fekvés miatt a megfázott, majd gennyes tüdőgyulladása lett, azonban nem vitték el orvoshoz. A szülők tisztában voltak, hogy a gyerek meg fog halni. Az anya egyszer üvöltött, hogy „dögölnél meg”, az apa pedig egy alkalommal kijelentette, nem visz neki ételt, mivel úgy is meg fog halni. Ez február 7-én bekövetkezett. Hivatalosan mulasztással követték el az emberölést.

A többi gyereknek is sanyarú sors jutott: egy lánccal lezárt szobában tartották őket egyedül, a szobát nem takarították, emiatt a padlót, a falat és a gyermekek ágyát szemét, rothadó ételmaradék, vizelet és széklet szennyezte, fertőzésveszély állt fenn.

Az ítélet nem jogerős. A vádlottak részben enyhítés miatt fellebbeztek, az ügyész három nap gondolkodási időt kért.