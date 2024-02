Csákvári Géza;

2024-02-11 18:56:00

Új fiú a totális háborúban

A kiszámíthatatlan jövő meséje a Halo című sorozat, amelynek megérkezett a második évada. Az egyik új szereplő, Joseph Morgan adott exkluzív interjút a Népszavának.

A Halo második évadának első két része alapján – mert csak ennyit láthattunk előre – az a benyomásom, nem szimplán csak új szereplő, karaktere a bábjátékos hatalmával rendelkezik.

Ackerson karaktere fejlődni fog az évad során, és ha jól végeztem a munkámat, akkor a változás váratlanul fogja érni. Noha már most úgy érezheti, bizonyos fokig ismeri őt, de az évad során új vonásokat kap a karakter. De az ő gondja mindig az emberiség túlélése. Eszköztől, helyzettől függetlenül bármit megtesz ezért. Lehet, hogy ez néha nem kedvez néhány más szereplőnek, de ő tényleg hisz abban, hogy amit tesz, az helyes. Ő a saját története hőse.

Tényleg? Mert, ne haragudjon, de ha egy amerikai projektben brit akcentussal beszélő karakter tűnik fel, az garantáltan nagyon gonosz.

Ez jó, ezzel nem tudok vitába szállni. Klisé, viszont cáfolhatatlan. Különösen akkor, ha a brit színész brit akcentussal játszik. Hogy ez mennyire igaz, elég csak megnézni a kommenteket, melyeket a rajongók írtak, amikor megjelent a második évad előzetese. „Az új főnök lesz az évad rosszfiúja”. Ez a dolgok kiszámítható módja, aláírom. De ebben a sorozatban ez nem így van. A Halo második évadának egyik erőssége, hogy bár a cselekménye során teljes egészében fenntartja az akciót, mégis a karakterek vezérlik a dramaturgiát. Így rengeteg árnyalat és finomság van benne. Garantálom, mindenki meg fogja érteni ezt a szövevényességet, amikor elér a harmadik részig.

Akkor Ackerson nem a főgonosz – ennyit azért ebből le lehet venni.

Igen, mert talán annyit elárulhatok: a nézők egy sokkal személyesebb, sebezhetőbb oldalát fogják látni. Kezdjük majd megérteni, miért olyan, amilyen, és miért teszi azt, amit tesz. Ez csodálatos, hogy folyamatosan fejlesztjük ezeket a karaktereket, mert a fekete-fehér unalmas. A szürke árnyalataival játszunk. Nincs jó, és nincs rossz. Minden a kettő között van, és az emberek ezen a spektrumon léteznek. Változnak – és e tekintetben Ackerson sem lehet más.

Nagyszerű lehet egy sorozat második évadába úgy belépni, hogy azonnal szembekerül az addigi főhősével, Master Chief John-117-tel. Mesélne arról, hogyan teremtette meg az ehhez szükséges feszültséget a Pablo Schreiberrel közös jelenetekben?

Pablo nagyszerű színész, tényleg. Tehetséges és nagyon odaadó aktor, száz százalékig elkötelezett. Szeretném azt hinni, hogy én is ilyen vagyok! Sokat dolgoztunk azon közösen, hogyan építsük fel a dinamikát. Nagy igazság: az írás a munkád nagy részét helyetted végzi el, ezért nem ártott a jó forgatókönyv. Ami szükséges ahhoz, hogy magabiztos legyél a karakteredben, tisztában legyél a szereplők szándékaival. Van egyfajta kölcsönös tisztelet és egyfajta versengés is köztünk, mint színészek és mint karakterek között is. Ez is közrejátszott abban, hogy drámai szinten a sorozat az első évadhoz képest nagyot lépett.

Kicsit olyan érzése is van a jelenlétének, hogy beküldtek egy cingár értelmiségit a brutális harcosok közé.

Ez jó! Igen! Pablo önmagában baromi magas és izmos, ami természetesen nagyon impozáns. Szóval számomra az volt az érdekes kihívás, hogyan tudnék felülkerekedni ezekben a jelenetekben? Hogyan lepjem meg őt? Ackersonként hogyan érvényesítsem a színészi tekintélyemet? És ezt csak úgy tudom megtenni, ha megpróbálok számára kiszámíthatatlan lenni. Amikor agresszív a játékában, megpróbálom azt mondani, hogy hé, én a barátod vagyok, nem kell így beszélni velem. Aztán amikor megenyhül, kalapácsként lecsapok rá. Szóval az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy megpróbálom keresni a módját, hogy folyamatosan másként lépjek fel vele szemben. És ezt tette végül Ackerson is, azaz így született meg a feszültség. Ő egy manipulátor. Keresi a réseket az emberek páncélján, keresi a módját, hogy lefegyverezze őket.

Lesz még egy ellenfele, Halsey, akit Natascha McElhone alakít. Vele milyen volt együtt játszani?

Ő szintén nagyon tehetséges színész, és természetesen már azelőtt is ismertem a munkásságát, hogy most vele dolgoztam volna. Nem titok, a karaktereink nem igazán kedvelik egymást, minden egyes jelenetben ott van a köztük lévő feszültség, a forrongó ellenségeskedés a másik iránt, de ezt mindig másképp mutattuk meg. Nagyon szórakoztató sok mellékszállal játszani, Natascha pedig nagyon nyitott volt erre a sok variációra. Ez is egy olyan dolog, amit a színészszakmában szeretek.

Az első évad során a rajongók között volt egy kisebb vita arról, hogy a sorozat mennyiben tér el a történet alapjául szolgáló videójátéktól.

Játékoktól! Tinédzserként a legjobb barátommal hosszú napokig nyomtuk az első változatot, aztán később a további részeket egészen a negyedikig. Megvolt a teljes sorozat, szóval igen, én a Halo-nemzedékhez tartozom. A forgatás előtt elővettem a Halo: Reach-et és hónapokig lövöldöztem, nagy örömömre. Mindig is rajongtam a műfajért, hovatovább a vámpírokért, a horrorregényekért, de a sci-fiért is. Vállalom: a sci-fi, a fantasy és a horror talán az egyetlen műfaj, melyet elolvasok, vagy játszom a gépen. Elképesztően izgalmas volt számomra, hogy filmen is beléphettem ebbe a világba, részese lehettem a Halónak. Bekerültem abba a világba, amiben felnőttem, ami olyan sokat jelent számomra és sokaknak szerte a világon. Természetesen nem mindenki álmodik ugyanúgy a rajongása megvalósulásáról, de a sorozat egy nagyon vagány verziója ennek.

Infó: Halo. Második évad. Az első két rész február 9-én, pénteken jelent meg a SkyShowtime-on, utána hetenként érkeznek az újabb epizódok.